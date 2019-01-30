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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.01.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

İngiliz maden şirketinden Mozambikli köylülere tazminat

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İngiliz maden şirketinden Mozambikli köylülere tazminat

Mozambikli köylülerin öldürülmesi, işkence görmesi ve yerinden edilmesiyle suçlanan İngiliz madencilik şirketi Gemfields, 273 mağdur ve yakınına 5,8 milyon sterlin tazminat verecek.

İngiliz madencilik şirketi Gemfields, Mozambik’teki bir yakut madeninde çalışan güvenlik görevililerinin yerli halkı öldürmek ve işkenceden suçlandığı davada mağdur ve yakınlarına 5,8 milyon sterlin tazminat ödemeyi kabul etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Gemfields'in 273 mağdur ve yakınının Londra’da açtığı davada iddia edilen olaylara ilişkin sorumluluk almadığı ancak tazminat vererek davayı sonlandırmayı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin, maden ve çevresinde bazı şiddet olaylarının yaşandığını kabul ettiği, davacılarla yapılan anlaşma gereğince bundan böyle geçmişteki olaylara ilişkin yeni davaların açılmayacağı konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

YEREL HALKA KALKINMA DESTEĞİ SAĞLAYACAKLAR

Açıklamada ayrıca, şirketin yerel halkın istihdamına destek olarak Namucho bölgesinde tarımsal kalkınma ve eğitim alanında çalışmalarda bulunmak için 500 bin sterlin harcama yapacağı kaydedildi.

Davada, 273 mağdur ve mağdur yakınını temsil eden hukuk şirketi Leigh Day'den yapılan açıklamada ise şirketin bölgede halk için bağımsız bir şikayet mekanizması kurmayı kabul ettiği ifade edildi.

Gemfields şirketi hakkında firmaya bağlı özel güvenlik şirketinin ve madeni koruyan polislerin bölge halkını öldürdüğü, işkence ettiği ve çeşitli insan hakları ihlallerine karıştığı suçlamasıyla dava açılmıştı.

Afrika’da Etiyopya, Zambiya, Madagaskar gibi ülkelerde de yatırımları bulunan şirket, Mozambik’in kuzeyindeki Montepuez Madeni’nden yakut çıkarıyor.

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