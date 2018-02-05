İngiliz Lloyds sanal para alımını yasakladı

BANKADAN yapılan açıklamada grubun iştiraki olan Lloyds Bank, Bank of Scotland, Halifax ve MBNA müşterilerinin sanal kripto para birimlerinin kredi kartı üzerinden satın alımına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Yasaklamanın sadece bankacılık grubunun 8 milyon adet kredi kartını kapsayacağı, şimdilik bankamatik kartlarını kapsamadığı bildirildi. Açıklamada, “Bankacılık ürünlerimizi ve prosedürlerimizi gözden geçiriyoruz. Bu kararımız da bunun bir parçası” dedi.

İngiliz polisinden daha önce yapılan açıklamada kripto para birimlerinin yasadışı faaliyetlerin finansmanı için kullanıldığı belirtilmişti.

Geçen ay Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında İsviçre’nin Davos kasabasında Bloomberg TV’ye konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, kripto para birimlerine ilişkin olarak, “Tam olarak kullanım şekillerine, özellikle suçlular tarafından kullanılmalarına ilişkin harekete geçilmesi gerekebilir” değerlendirmesinde bulunmuştu.