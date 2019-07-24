İngiliz kabinesinde istifalar art arda gelmeye başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiliz kabinesinde istifalar art arda gelmeye başladı
GeriDünya İngiliz kabinesinde istifalar art arda gelmeye başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
24.07.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

İngiliz kabinesinde istifalar art arda gelmeye başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiliz kabinesinde istifalar art arda gelmeye başladı

İngiltere'de Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti'nin liderliğine seçilmesinin ardından, kabinedeki 4 bakanın daha istifasını açıklamasıyla toplam istifa eden bakan sayısı 6'ya yükseldi.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğine ve Başbakanlığa Johnson'ın seçilmesinin ardından Maliye Bakanı Philip Hammond, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart, Adalet Bakanı David Gauke ve Kabine Ofisi Bakanı David Lidington kabinedeki görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.       

Eğitim Bakanı Anne Frances Milton ile İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan da önceden kabinedeki görevlerinden istifalarını duyurmuştu.    Ayrıca Lordlar Kamarası'nda Grup Başkan Vekili Lord John David Beckett Taylor da istifa ettiğini açıkladı.      

İngiliz kabinesinde istifalar art arda gelmeye başladı

"DİKKATE DEĞER İLERLEME KAYDETTİK"     

Maliye Bakanı Hammond istifa mektubunda, "Brexit'e ilişkin çözümlenmemiş meselelerin yarattığı belirsizliklere rağmen, kamu finansmanın yeniden yapılandırılması ve İngiliz ekonomisinin gelecekteki fırsatlara hazırlanması konusunda dikkate değer ilerleme kaydettik." ifadelerini kullandı.       

Hammond, 2009'da ülkenin net kamu borçlanma ihtiyacının gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranının yüzde 10 seviyesinde bulunduğunu hatırlatarak, bunun geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 1 seviyesine gerilediğini belirtti.     

JOHNSON 92 BİN 153 OYLA YENİ BAŞBAKAN OLDU     

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Johnson, dün ülkenin yeni başbakanı oldu.       

Parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kalmıştı.       

Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya da hak kazanmıştı.   

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sabrımız tükendi
ABD Büyükelçiliği'nden önemli açıklama
İbrahim Kalın, ABD'li yetkili Jeffrey ile görüştü
Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 2 sivil öldü