İngiliz basınından müthiş iddia! 'Beyaz Dul'un hedefi Türkiye'
İngiltere basınında yer alan bir iddiaya göre, 'Beyaz Dul' lakabıyla bilinen bir terörist intihar bombacıları yetiştirerek aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeye saldırı hazırlığında...
İngiltere'nin çok satan gazeteleri dün korkutucu bir iddiayı gündeme getirdi. 2005 yılında Londra'da intihar saldırısı yapan teröristin hala aranan “Beyaz Dul” lakaplı eşi Samantha Lewthwaite'in intihar bombacıları yetiştirerek aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeye saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.
2005 yılında İngiltere’nin başkenti Londra’da, Germaine Lindsay isimli radikal terörist korkunç bir saldırıya tanıklık etmişti intihar bombacısı olarak saldırı düzenlemiş ve 26 kişiyi öldürmüştü.
“Beyaz Dul” lakaplı, aslen İngiliz olan ve 17 yaşında Müslüman olan Samantha Lewthwaite'in intihar bombacıları yetiştirdiği iddia edildi. Beyaz Dul’un 30 kadın bombacı yetiştirdiği basına konuşanlar tarafından aktarıldı.
HEDEF YERLERİ ARASINDA TÜRKİYE VAR
Gazete, şifrelenmiş yazışmalar, telefon kayıtları ve yabancı istihbarat birimlerinin raporlarına dayandırdığı haberde 30 teröristin İngiltere’den intikam almak için Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, İspanya Sahilleri ve Kanarya Adaları’nı hedef aldığı gündeme getirildi. Teröristin İngiltere’den nefret ettiği ve İngilizlerin favori tatil mekânlarını vuracağı iddia edildi.
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