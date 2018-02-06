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    İngiliz basınına konuşan Türk yetkili: 'Hollandalıların teklifleri yeterli değildi'

    Hürriyet Haber
    06.02.2018 - 07:12 | Son Güncelleme:

    İngiliz Financial Times gazetesi, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'i resmen geri çekmesine ilişkin haberinde, Ankara'da görev yapan üst düzey bir yetkilinin açıklamasına yer verdi.

    Laura Pitel imzalı haberde ismi açıklanmayan yetkili, Ankara'nın Lahey hükümetinden Türk bakanların sınır dışı edilmesi için özür beklediğini, ancak Hollandalı yetkililerin tatmin edici bir yanıt vermediklerini kaydediyor.

    Yetkili "Özür dilemelerini umuyorduk" diyor. "Diplomatlarımız bir çözüm bulmak için uğraşıyordu. Hollandalılar çeşitli tekliflerle geldiler, ancak bunlar yeterli değillerdi."

    GEÇMİŞTE BIRAKIN TAVSİYESİ

    Konuyla ilgili bilgilendirilen bir kişi de gazeteye "Hollandalı diplomatların Türk mevkidaşlarına geçmişi geride bırakmalarını tavsiye ettiğini" söyledi.
    Hollanda'nın Türkiye'nin ülkede Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin kampanya yürütmesine karşı çıkması üzerine, 11 Mart 2016'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemiş ve Almanya'dan karayoluyla Rotterdam'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya zorla geri gönderilmişti.

    İngiliz basınına konuşan Türk yetkili: Hollandalıların teklifleri yeterli değildi

    Bu gelişmeler, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

    Bunun üzerine yurt dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij, Ankara tarafından ülkeye dönmemesi konusunda uyarılmıştı.
    Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan da, diplomatik krizin ardından Ankara'ya çağrılmış ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na getirilmişti.
    Hollanda Dışişleri Bakanlığı ise özür dilemeyeceklerini açıklamıştı.

    Hollanda Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, son yapılan görüşmelerde, Türk tarafı, "Lahey hükümetinin özür dilemesi ön koşulundan" vazgeçmedi.
    Ankara, özür dilenmeden Hollanda Büyükelçisinin Türkiye'ye dönüşüne izin verilmeyeceğini vurguladı.

     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , HOLLANDA , KRİZ , BÜYÜKELÇİ
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