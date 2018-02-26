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    Haberler >Dünya>İngiliz basını yazdı... "ABD'nin çelişkili tavrı sürdürülemez"

    İngiliz basını yazdı... "ABD'nin çelişkili tavrı sürdürülemez"

    BBC Türkçe
    26.02.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

    İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, ABD'nin Suriye'de sergilediği tutumundaki çelişkilerin artık sürdürülemez olduğu yorumunu yaptı. Gazete, Washington'un Türkiye'nin itirazlarına rağmen terör örgütü YPG'yi desteklediğini belirtirken, "Sahadaki en ufak bir hesaplama hatası, NATO üyeleri arasında doğrudan savaşa neden olabilir." ifadesini kullandı.

    Financial Times, Suriye'de birçok ülkenin müdahil olduğu krize ilişkin bir görüş yazısı yayımladı. 

    Financial Times gazetesi "Suriye'de bölgesel, büyük yangın tehlikesi" başlıklı yazısında, terör örgütü DEAŞ'ın çökmeye başlamasıyla birlikte, bölgesel ve küresel aktörlerin Suriye'de vekalet savaşlarına girdiğine dikkat çekiyor.

    "Savaşa çekilmiş olan rakip bölgesel ve küresel güçler, ortak bir düşmanın yokluğunda, birkaç farklı cephede dolaylı olarak ve farklı vekiller üzerinden yumruklaşıyor. Her uyuşmazlık, beraberinde açık bir çatışma tehlikesi getiriyor."

    "ABD ÇELİŞKİLİ TUTUMUNU ARTIK SÜRDÜREMEZ"

    Gazete, Washington'un Türkiye'nin itirazlarına rağmen terör örgütü YPG'yi desteklediğini belirtirken, "Sahadaki en ufak bir hesaplama hatası, NATO üyeleri arasında doğrudan savaşa neden olabilir." ifadesini kullandı. Yazıda, "ABD, çelişkili tutumunu artık sürdüremez" ifadesini kullandı. 

    Yazıda şu ifadeler yer aldı;

    "Moskova'nın bu karmaşa içindeki kana bulanmış yatırımının zararını nasıl telafi edeceğini bile görmek güç. Geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zafer ilan edecek kadar kendinden emindi. Ancak Suriye şu an yönetilemez bir halde ve hayatta kalabilmesi, Moskova ve Tahran'a hiç olmadığı kadar bağlı."

    "Bu patlamaya hazır ortam içinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı olumlu, ancak yara bandı olmaktan öteye geçemiyor ve o bandın ne kadar yapıştığı da meçhul. Uluslararası bir forumun kabul edeceği daha uzun süreli bir ateşkes olmadığı sürece, bu karar tansiyonu düşürmekte çok az etkili olur."

     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , SON HABER
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