İngiliz bakan: Rusya saçmalıyor
ESKİ Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının Rusya’nın ürettiği askeri türden Noviçok adı verilen sinir gazı ile zehirlenmesi Batı ile Rusya arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Avrupa Birliği dışişleri bakanları, saldırıyı güçlü şekilde kınayıp ‘umursamaz ve yasa dışı’ olarak nitelerken İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya’nın olaydaki sorumluluğunu inkar eden açıklamalarının ‘giderek artan şekilde saçma’ olduğunu söyledi.
AB dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dışişleri Konseyi’ne katılan Johnson, son yıllarda Rusya’nın habis ve yıkıcı yaklaşımından olumsuz etkilenmeyen hemen hemen hiçbir Birlik ülkesi olmadığını söyledi. “Rusya’nın, inkarı giderek artan şekilde saçma” ifadelerini kullanan Johnson, “Bu klasik bir Rus stratejisi. Artık kimseyi kandıramıyor” dedi.
AB: UMURSAMAZ VE YASA DIŞI
AB dışişleri bakanları da saldırıya ilişkin ortak bir açıklama yayımlayarak, 70 yılı aşan bir süredir Avrupa topraklarında ilk kez bir sinir gazı saldırısıyla karşı karşıya kalındığının altını çizerek şoke olduklarını dile getirdiler. ‘Umursamaz ve yasa dışı’ saldırı ile çok sayıda insanın yaşamının tehdit edildiğinin vurgulandığı AB açıklamasında, “Kimyasal silahların kullanımı, kimin tarafından hangi şartlar altında olursa olsun tamamen kabul edilemezdir ve hepimiz için tehdit oluşturur” denildi.
Olayda Rusya’nın sorumluluğuna yönelik İngiliz yetkililer tarafından gündeme getirilen suçlamaların son derece ciddiye alındığının belirtildiği açıklamada, İngiltere’ye tam destek verilerek, bu ülkeyle mutlak dayanışma içinde olunduğu ifade edildi. AB’nin, bu olaya ve etkilerine yakından odaklanmayı sürdüreceği de açıklamanın unsurları arasında yer aldı.
Rusya’ya, İngiltere tarafından gündeme getirilen soruları ele alma çağrısı yapan AB, Noviçok programının bütünüyle ve eksiksiz şekilde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) açıklanmasını istedi.
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