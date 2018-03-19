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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
BRÜKSEL
19.03.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

İngiliz bakan: Rusya saçmalıyor

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
İngiliz bakan: Rusya saçmalıyor

ESKİ Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının Rusya’nın ürettiği askeri türden Noviçok adı verilen sinir gazı ile zehirlenmesi Batı ile Rusya arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Avrupa Birliği dışişleri bakanları, saldırıyı güçlü şekilde kınayıp ‘umursamaz ve yasa dışı’ olarak nitelerken İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya’nın olaydaki sorumluluğunu inkar eden açıklamalarının ‘giderek artan şekilde saçma’ olduğunu söyledi.

AB dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dışişleri Konseyi’ne katılan Johnson, son yıllarda Rusya’nın habis ve yıkıcı yaklaşımından olumsuz etkilenmeyen hemen hemen hiçbir Birlik ülkesi olmadığını söyledi. “Rusya’nın, inkarı giderek artan şekilde saçma” ifadelerini kullanan Johnson, “Bu klasik bir Rus stratejisi. Artık kimseyi kandıramıyor” dedi.

AB: UMURSAMAZ VE YASA DIŞI

AB dışişleri bakanları da saldırıya ilişkin ortak bir açıklama yayımlayarak, 70 yılı aşan bir süredir Avrupa topraklarında ilk kez bir sinir gazı saldırısıyla karşı karşıya kalındığının altını çizerek şoke olduklarını dile getirdiler. ‘Umursamaz ve yasa dışı’ saldırı ile çok sayıda insanın yaşamının tehdit edildiğinin vurgulandığı AB açıklamasında, “Kimyasal silahların kullanımı, kimin tarafından hangi şartlar altında olursa olsun tamamen kabul edilemezdir ve hepimiz için tehdit oluşturur” denildi.

Olayda Rusya’nın sorumluluğuna yönelik İngiliz yetkililer tarafından gündeme getirilen suçlamaların son derece ciddiye alındığının belirtildiği açıklamada, İngiltere’ye tam destek verilerek, bu ülkeyle mutlak dayanışma içinde olunduğu ifade edildi. AB’nin, bu olaya ve etkilerine yakından odaklanmayı sürdüreceği de açıklamanın unsurları arasında yer aldı.

Rusya’ya, İngiltere tarafından gündeme getirilen soruları ele alma çağrısı yapan AB, Noviçok programının bütünüyle ve eksiksiz şekilde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) açıklanmasını istedi.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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