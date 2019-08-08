İngiliz astrofizikçi ölü bulundu
Yunanistan’ın İkarya Adası’nda dağlık alanda koşu yaparken kaybolan İngiliz astrofizikçi Natalie Christopher’ın (34) cansız bedeni, dün, kaldığı otelin 1.6 kilometre ötesinde bir hendekte bulundu.
Bulunmadan önce cep telefonundan sinyal alındığı bildirilen Christopher’ın kız kardeşi Jena Christopher, Facebook’ta paylaştığı gönderide kardeşini tanıyanlardan cep telefonunu asla aramamalarını rica etmişti. Jena, polisin kız kardeşinin yerini tespit etmek için cep telefonu sinyalini takip ettiğini, şarjın bitmesi durumunda sinyale ulaşılamayabileceğini yazmıştı. Christopher, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilde pazartesi günü sabah koşusuna çıkmış bir daha dönmemişti.
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