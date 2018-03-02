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    İnfaz paylaşımına soruşturma açıldı

    AA
    02.03.2018 - 07:40 | Son Güncelleme:

    Paris Savcılığı, terör örgütü DEAŞ’a ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Fransız aşırı sağ lider Marine Le Pen hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

    EUROPE 1 radyosunun haberine göre Paris savcılığının, 2015’te Twitter hesabından DEAŞ’a ait infaz görüntülerini paylaşan Le Pen hakkında soruşturma açtığı belirtildi. Haberde, savcılığın, ‘şiddet içeren görüntüleri yayma’ suçundan soruşturma açtığı ve aşırı sağ liderin 3 yıl hapis ve 75 bin euro para cezası ile cezalandırılabileceği kaydedildi.
    Konuyla ilgili ön soruşturma çerçevesinde Le Pen’in dokunulmazlığı geçen yıl mart ayında Avrupa Parlamentosu (AP), ekim ayında da Fransa Ulusal Meclisi tarafından kaldırılmıştı.

    SİLMEYİ REDDETMİŞTİ
    Le Pen, 2015’te, partisi ile DEAŞ arasında paralellik kuran bir gazeteciye tepki olarak sosyal paylaşım sitesinde terör örgütünün yaptığı üç infazla ilgili fotoğraflar paylaşmıştı. Tepkilerin ardından Amerikalı gazeteci James Foley’in infazına ilişkin fotoğrafı silen Le Pen, diğer ikisini ise kaldırmayı reddetmişti.
    Aynı nedenle milletvekili Gilbert Collard hakkında da ocak ayında soruşturma açılmıştı.

    Etiketler: DEAŞ , Marine Le Pen , Avrupa Parlamentosu , avrupadan haberler
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