Robert Fisk'in Duma iddiası: Kimyasal gaz değil toz bulutu
Ünlü İngiliz gazeteci Robert Fisk, Suriye’de kimyasal saldırı olduğu ifade edilen Duma bölgesine gitti. Fisk, buradaki doktorlardan Assim Rahaibani ile görüştü.
Doktorun iddiasına göre Duma’daki bir hastaneden gelen ve kimyasal gaz saldırısı olduğuna dair kanıt olarak sunulan görüntülerdeki insanlar kimyasal gazdan değil, Suriye ordusunun bombardımanı sonucu ortaya çıkan yoğun toz bulutunun rüzgarın etkisiyle saklandıkları yerlere dolmasından etkilendi.
Independent gazetesi muhabiri Fisk’in aktardığına göre Rahaibani, kimyasal saldırı olduğu söylenen akşam yaşananları şöyle anlattı:
"BEYAZ BARETLİLERDEN BİRİ 'GAZ' DİYE BAĞIRDI"
“Ben olayın olduğu gece ailemle birlikte hastaneye 300 metre uzaklıkta olan evimin bodrumundaydım ama tüm doktorlar ne olduğunu biliyor. (Rejim güçlerinin) top ateşi vardı ve savaş uçakları Duma’nın üzerindeydi ama o gece, rüzgar vardı ve büyük toz bulutları insanların olduğu bodrumlara ve mahzenlere gelmeye başladı. İnsanlar oksijen kaybından hastanelere gitmeye başladı. Bu sırada kapıdaki biri, (muhaliflerin arama-kurtarma ekibi olan) Beyaz Baretlilerin bir üyesi ‘Gaz’ diye bağırdı ve panik başladı. İnsanlar birbirlerinin üzerine su dökmeye başladı. O video burada çekildi, video gerçek ama insanlar gaz zehirlenmesinden değil oksijen yetersizliğinden acı çekiyordu” dedi.
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