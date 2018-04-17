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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriDünya Robert Fisk'in Duma iddiası: Kimyasal gaz değil toz bulutu
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Dünya
17.04.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Robert Fisk'in Duma iddiası: Kimyasal gaz değil toz bulutu

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Robert Fisk'in Duma iddiası: Kimyasal gaz değil toz bulutu

Ünlü İngiliz gazeteci Robert Fisk, Suriye’de kimyasal saldırı olduğu ifade edilen Duma bölgesine gitti. Fisk, buradaki doktorlardan Assim Rahaibani ile görüştü.

Doktorun iddiasına göre Duma’daki bir hastaneden gelen ve kimyasal gaz saldırısı olduğuna dair kanıt olarak sunulan görüntülerdeki insanlar kimyasal gazdan değil, Suriye ordusunun bombardımanı sonucu ortaya çıkan yoğun toz bulutunun rüzgarın etkisiyle saklandıkları yerlere dolmasından etkilendi.

Independent gazetesi muhabiri Fisk’in aktardığına göre Rahaibani, kimyasal saldırı olduğu söylenen akşam yaşananları şöyle anlattı:

"BEYAZ BARETLİLERDEN BİRİ 'GAZ' DİYE BAĞIRDI"

“Ben olayın olduğu gece ailemle birlikte hastaneye 300 metre uzaklıkta olan evimin bodrumundaydım ama tüm doktorlar ne olduğunu biliyor. (Rejim güçlerinin) top ateşi vardı ve savaş uçakları Duma’nın üzerindeydi ama o gece, rüzgar vardı ve büyük toz bulutları insanların olduğu bodrumlara ve mahzenlere gelmeye başladı. İnsanlar oksijen kaybından hastanelere gitmeye başladı. Bu sırada kapıdaki biri, (muhaliflerin arama-kurtarma ekibi olan) Beyaz Baretlilerin bir üyesi ‘Gaz’ diye bağırdı ve panik başladı. İnsanlar birbirlerinin üzerine su dökmeye başladı. O video burada çekildi, video gerçek ama insanlar gaz zehirlenmesinden değil oksijen yetersizliğinden acı çekiyordu” dedi.

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