İnanılmaz olay! Golf sahasında sapkın ilişki
İngiltere'nin Merseyside kentinde yaşayan Steven Gayton, bir golf sahasındaki delikle ilişkiye girmeye çalışan bir adamı görüntüledi.
Merseyside'daki Brackenwood Golf Sahası'nda meydana geldiği ifade edilen olayda, adamın 2 dakika boyunca kendini bu şekilde tatmin etmeye çalıştığı ifade edildi.
Çevredekileri fark ettiği ifade edilen ancak buna aldırış etmeyen adam işini bitirdikten sonra direği yerine takarak olay yerinden uzaklaştı.
Olayı görüntüleyen adam "Gördüğüm en talihsiz, en kötü şeydi" derken, adamın sarhoş olmadığını iddia etti.
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