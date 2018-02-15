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    İnanılmaz olay! Ermeni muhalefet partisi belediye başkanına 'dışkı' verdi

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 08:50 | Son Güncelleme:

    Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, muhalif Kayısı Ülkesi Partisi temsilcileri, belediye binasında düzenlenen toplantıya insan dışkısı dolu kavanozlarla geldi. Olayın ardından toplantı iptal edildi; binaya polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.

    Kayısı Ülkesi fraksiyonu üyesi Mariam Haçatryan, toplantıya yanında getirdiği dışkı dolu kavanozları Erivan Belediye Başkanı Taron Markaryan’a vermek istedi. Haçatryan'ın bu isteği Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi vekilleri tarafından durduruldu.

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Haçatryan’ın elindeki kavanozlar düşünce dışkı yere saçıldı, toplantı odasını kötü koku sardı.

    POLİS VE PSİKİYATRİ EKİPLERİ GELDİ

    Olay yerine polis ve psikiyatri ekipleri çağrıldı. Belediye Başkan Danışmanı Mariya Baragamyan, tüm mekana yayılan kötü koku yüzünden Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi üyesi Martin Vardazaryan’ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

    Erivan’ın Nubaraşen bölgesi sakinlerinin her gün kanalizasyon kokusundan mustarip olduğunu anlatan Kayısı Ülkesi Partisi üyeleri, belediyenin patlayan kanalizasyon borusunu tamir etmek için hiçbir şey yapmadığını savundu.

    Parti üyeleri, dışkı dolu kavanozlarla Belediye Başkanı Markaryan’a sorunu hatırlatmak istediklerini kaydetti.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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