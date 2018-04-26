İnanılmaz görüntü! Seyir halindeki arabada ilişkiye girdiler
Tayvan'da seyir halindeki araç içinde ilişkiye giren çiftin görüntüleri konuşuluyor.
Tayvan'da sosyal medyada paylaşılan bir video ülkede büyük yankı uyandırdı.
Trafikte çekildiği anlaşılan ve ilişkiye giren şoför ve kadını gösteren video ülkede birçok kişi tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
Oldukça tehlikeli bir şekilde yolculuk eden aracın kalabalık otobandan şehre doğru girdiği görülüyor.
Görüntülerde şoförün yalnızca elleri seçilirken, beyaz tişört giyen kadının hareketleri kayda geçti. Videoyu paylaşan sürücünün görüntülerin altına yazdığı not da hayli konuşuldu.
Tayvan'da trafikte tehlikeli araç sürmek gibi suçları işleyenler yaklaşık 700 euro (yaklaşık 3500 TL) ceza kesiliyor.
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