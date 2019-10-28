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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.10.2019 - 21:02, Son Güncelleme:

İnanılır gibi değil! 67 yaşında anne oldu

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İnanılır gibi değil! 67 yaşında anne oldu

Çin'de normal yolla hamile kalan 67 yaşındaki bir kadının doğum yaptığı bildirildi.

CNN'nin haberine göre, Çin'in Şandong eyaletinde, soyadının Tian olduğu belirtilen 67 yaşındaki kadın, emekli olmadan önce görev yaptığı Zaozhuang Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastanesi'nde cuma günü sezaryenle bir kız çocuk dünyaya getirdi.

Hastanenin bir sözcüsü CNN'e, Tian'ın "doğal yolla" hamile kaldığını aktardı.

Doğumun ardından anne ve bebeğinin yoğum bakım ünitesine alındığını belirten sözcü, bugün itibarıyla her ikisinin yaşam bulgularının da normal seviyede olduğu bilgisini paylaştı.

Doğumu yaptıran doktorlardan Liu Chengwen, Çin Merkezi Televizyonuna (CCTV) yaptığı açıklamada, çeşitli sağlık sorunları bulunan Tian'ın, sezaryenle doğum yaptığını dile getirerek, "İleri yaş gebeliği ve çeşitli komplikasyonlara rağmen oldukça şanslıydık." dedi.

Doktor Liu, 67 yaşındaki anne Tian'ın yumurtalıklarının, 40'lı yaşlardaki kadınların yumurtalıklarıyla benzer durumda olduğunu söyledi.

Bebeğin, 2,56 kilogram doğduğu bilgisi paylaşıldı.

BEBEĞE "CENNETTEN GÖNDERİLEN HEDİYE" ANLAMI TAŞIYAN İSİM VERİLDİ

Anne Tian'ın eşi 68 yaşındaki Huang, "Qilu Evening News" gazetesine, çiftin yeni bebeklerine "cennetten gönderilen hediye" anlamına gelen "Tianci" adını koymaya karar verdiklerini ifade etti.

Biri kız, biri erkek 2 çocuk, birkaç torun sahibi olduklarını anlatan Huang, en büyük torunlarının bu yıl 18 yaşına girdiğini söyledi.

Çiftin çocuklarının, ebeveynlerinin yeni bir bebek sahibi olmasına karşı çıktığı ifade edilirken, Tian, ​​CCTV'ye "Kızım, bu küçük bebeği doğurursam, bizimle tüm bağlarını koparacağını söyledi." diye konuştu.

"South China Morning Post" gazetesinin yerel basına dayandırdığı haberinde, anne Tian'ın doğumun "sancılı" olduğunu söylediği, eşi Huang'ın ise "110 yaşına kadar yaşamaya gayret göstereceğiz." dediği aktarıldı.

- "Ülkede doğum yapan en yaşlı kadın" olabileceği belirtiliyor

"China Daily" gazetesinin haberine göre, 2016'da Çin'in Jilin eyaletinden 64 yaşındaki bir kadın, erkek çocuk dünyaya getirmişti.

Tian'ın, "ülkede doğum yapan en yaşlı kadın" olabileceği ifade ediliyor.

Geçen ay, Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde, tüp bebek tedavisi gördükten sonra hamile kalan 73 yaşındaki bir kadın, ikiz bebek dünyaya getirmişti.

 

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