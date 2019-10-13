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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

İmran Han İran-Suudi Arabistan ara buluculuğu için Tahran'da

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İmran Han İran-Suudi Arabistan ara buluculuğu için Tahran'da

Pakistan Başbakanı İmran Han, İran ile Suudi Arabistan arasında ara buluculuk yapmak üzere bulunduğu Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sadabad Sarayı'nda gerçekleşen kabulün ardından Ruhani ile Han, ortak basın toplantısı düzenledi.
Ruhani, yaptıkları görüşmede Han'ın Yemen'de acil ateşkesin ilan edilmesi ve halka yardım ulaştırılmasının savaşın sonlandırılması ve sorunların çözümü için iyi bir başlangıç olacağı yönünde görüş belirttiğini ifade ederek, "Sayın Pakistan Başbakanı'na her türlü iyi niyetin ve güzel sözün cevabının da ona yaraşır bir şekilde olacağını vurguladık." diye konuştu.

Ruhani, İran ve Pakistan'ın bölgesel meselelerin siyasi yollarla ve ülkeler arasındaki müzakerelerle çözülmesi gerektiğini vurguladığını aktardı.
ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarını da eleştiren Ruhani, Han ile Washington yönetiminin nükleer anlaşmaya nasıl döneceği ve söz konusu anlaşmanın nasıl uygulanacağını da konuştuklarını söyledi.

Ruhani, Kızıldeniz’de İran’a ait petrol tankerine yapılan saldırıyla ilgili ipuçlarına sahip olduklarını ve bunu Han ile paylaştıklarını belirterek, "Petrol tankerleri ve Kızıldeniz'de İran'a ait tankerle ilgili endişelerimizi Han'a aktardık. Bölgede güvensizlik ortamı yaratıp bunun cevapsız kalacağını düşünen ülke yanılmaktadır." dedi.

Han da bölgede yeni çatışmaların olmasını istemediklerini ve ziyaretinin esas amacının da bu olduğunu ifade ederek, "Suudi Arabistan ve İran arasında çatışma olmasını istemiyoruz. Bu çok karmaşık bir mesele, ancak diyalog ve müzakere yoluyla çözülebilir. İki ülke arasında savaş olmamalıdır çünkü bu iki ülke arasındaki ihtilaflar bölgeye de etki etmekte ve yoksulluğun artmasına neden olmaktadır. Pakistan ve gelişmekte olan ülkeler, İran ve Suudi Arabistan arasında hiçbir savaşın meydana gelmemesi gerektiği görüşünde çünkü savaş, üçüncü ülkelerin menfaatine olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Han, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede de Trump'ın kendisinden İran ve ABD arasında diyalog olması için kolaylaştırıcı rol oynamasını istediğini ve bugünkü görüşmede bunu ele aldıklarını kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından ziyaretle ilgili bu sabah yapılan açıklamada, Han'ın, bölgesel istikrarı tehdit eden iki ülke arasındaki sorunlara çözüm bulmak amacıyla İran'a hareket ettiği belirtilerek, "Pakistan'ın iki dostu olan Suudi Arabistan ile İran arasındaki diyalog girişimleri, Han'ın bölgesel barışı ve istikrarı sağlamak üzere attığı adımlardan biridir." ifadeleri kullanılmıştı.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin de eşlik ettiği Han'ın ziyaret kapsamında, İran lideri Ali Hamaney ile de bir araya geleceği kaydedildi.
Han'ın bir hafta içinde Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi de bekleniyor.

Geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye giden Han, Başkan Donald Trump'la yaptığı görüşmede kendisinden Suudi Arabistan ile İran arasında ara buluculuk yapması ricasında bulunulduğunu açıklamıştı.

Han, ABD yolculuğu öncesi Suudi Arabistan'da Prens Selman'la, ABD ziyareti sırasında ise Ruhani'yle görüşmüştü.
TRT'ye konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ara buluculuk ve doğrudan görüşme de dahil Suudi Arabistan'la her türlü görüşmeye açık olduklarını dile getirmişti.

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