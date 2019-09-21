Imelda vurdu: 2 ölü
ABD’nin Teksas eyaletini vuran Imelda tropikal fırtınasının yol açtığı sellerde dün en az iki kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Polis yetkilileri, Houston kentindeki George Bush Havalimanı yakınlarında aracını sudan kurtarmaya çalışan bir kişinin ve Jefferson kentinde de suya kapılan başka bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, bölgedeki en az bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini belirtirken fırtına nedeniyle Houston’da 900 uçuş iptal edildi.
Sel sularının yükseldiği sokaklarda hayvanat bahçesinden kaçan timsah büyük tehlike yarattı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle