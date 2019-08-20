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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.08.2019 - 20:44, Son Güncelleme:

İmasının ardından dikkat çeken gelişme... Art arda patlamalar!

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İmasının ardından dikkat çeken gelişme... Art arda patlamalar!

Irak'ın Salahaddin vilayetinde Haşdi Şabi'ye ait askeri üste art arda patlamalar meydana geldi.

Yerel medyadaki haberlere göre, başkent Bağdat'ın kuzeyinde Salahaddin vilayetinde yer alan Beled Askeri Hava Üssü yakınındaki Haşdi Şabi karargahında arka arkaya patlamalar oldu.

Irak Sivil Savunma Genel Müdürü Albay Kazım Selman Buhan, karargahta patlamalar sonrası çıkan yangının söndürülmesi için Bağdat'tan 10 itfaiye ekibinin bölgeye gönderildiğini belirtti.

Buhan, kendisinin de bizzat incelemelerde bulunmak için Beled'e doğru yola çıktığını söyledi.

Haşdi Şabi yetkilileri patlamaların kaza sonucu meydana gelmediğini belirtirken, daha fazla bilgi paylaşmadı.

Medyada olaya ilişkin olduğu belirtilen ilk fotoğraflarda, karargahta patlama sonrası dumanların yükseldiği görülüyor.

ABD'li askeri danışmanlar ve Irak'ın F-16 savaş uçaklarının bulunduğu Beled, ülkenin en büyük askeri hava üssü konumunda.

İSRAİL'İN HEDEFİNDEKİ İRAN'A YAKIN HAŞDİ ŞABİ GRUPLARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'taki İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

İsrail'in temmuz ayında Irak'taki İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin soruya Netanyahu, "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir." şeklinde cevap vererek, söz konusu saldırının arkasında İsrail ordusunun olduğu imasında bulunmuştu.

İsrail'in, 19 Temmuz'da F-35 uçağıyla Irak'ın Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı, 28 Temmuz'da da başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta İran'ın füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, bu iddialara ilişkin İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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