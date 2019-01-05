İlklerin Kongresi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİlklerin Kongresi
GeriDünya İlklerin Kongresi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Cansu ÇAMLIBEL
05.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İlklerin Kongresi

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
İlklerin Kongresi

Kasım 2018’de yapılan araseçimlerde şekillenen yeni ABD Kongresi resmen göreve başladı. 127 kadınla Kongre tarihindeki kadın siyasetçi sayısında rekor kırılırken, ilk Müslüman kadın vekiller Ilhan Omar ve Rashida Tlaib en çok dikkat çekenler arasında yer aldı. İki vekil Kuran’a el basarak göreve başladı.

ABD’de yaklaşık iki ay önceki seçimlerle belirlenen ABD Kongresi, ilk yerli Amerikalı, ilk başörtülü kadın üye ve ilk kadın Temsilciler Meclisi Başkanı gibi birçok ‘ilkle’ göreve başladı. 116’ncı Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin başkanlığına 78 yaşındaki Demokrat siyasetçi Nancy Pelosi seçildi. Pelosi ile birlikte toplam 127 kadın siyasetçinin görev yapacağı yeni Kongre için ‘Amerikan tarihinin çeşitliliği en bol kongresi’ yorumu yapılıyor. Yeni yasama yılının resmen başlamasıyla birlikte Beyaz Saray ile birlikte Kongre’nin iki kanadının da Cumhuriyetçilerin kontrolünde olduğu iki yıllık dönem sona erdi.

TRUMP’IN İŞİ ZOR

435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde 235 sandalye kazanarak çoğunluğu ele geçiren Demokrat Parti’nin Başkan Donald Trump’ın karar alma süreçlerini zorlaştıracak bir çizgi izlemesi bekleniyor. Perşembe günü yasama yılının açılışında yapılan oylamada Nancy Pelosi, 435 üyeden 220’sinin oyunu alarak ikinci kez Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. 2007-2011 yılları arasında da bu görevi yürüten Pelosi, ABD’deki Ermeni lobisine yakın bir siyasetçi. ABD’nin 1915 yılı olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımasını isteyen tasarı 2010 yılında Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komitesi’nden geçmiş ancak Pelosi tasarıyı genel kurul gündemine getirme konusunda başarısız olmuştu.

İlklerin Kongresi

HÜKÜMETİ AÇMA TAAHHÜDÜ

Son 60 yıl içinde Temsilciler Meclisi başkanlığına ikinci kez gelen ilk siyasetçi olan Pelosi aynı zamanda bu göreve gelen ilk kadın kongre üyesi. Beş çocuğu ve dokuz torunu olan Pelosi’yi ailesi yemin töreninde yalnız bırakmadı. Kürsüde kendisine eşlik eden kız torunuyla sıcak görüntüleri kameralara yansıdı. Törendeki konuşmasında orta sınıfın ABD demokrasisinin belkemiği olduğu teması üzerinde duran Pelosi, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat çoğunluk sayesinde 13 gündür devam eden ve bazı federal hizmetlerin durmasına neden olan hükümetin kısmi kapalı olma durumuna son vereceklerini söyledi.

YERLİ AMERİKALI KADINLAR

Temsilciler Meclisi’ndeki törenin en yakından takip edilen isimleri arasında iki Müslüman siyasetçi Rashida Tlaib (42) ile Ilhan Omar (37) vardı. Somali asıllı Omar, dedesinden kalma Kuran’a, Filistinli Tlaib ise kendisine ait Kuran’a el basarak yemin etti. İlk başörtülü kongre üyesi olma sıfatını da taşıyan Ilhan Omar törenden bir gün önce Twitter hesabından babasıyla bir fotoğrafını paylaşmış ve şu notu düşmüştü: ’23 yıl önce Kenya’daki mülteci kampından Washington’a gelmiştik. Bugün babamla yeniden aynı havaalanındayız, ABD Kongresi’ne seçilen ilk Somali asıllı Amerikalı olarak yemin etmek için geldim.’ Deb Haaland ve Sharice Davids ise Kongre’ye giren ilk yerli Amerikalı kadınlar oldu.

İlklerin Kongresi

KADIN ÇOĞUNLUĞU DEMOKRAT PARTİ’DE

Kasım 2018 ara seçimlerinde Demokratlar 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde 235 sandalye aldı. Cumhuriyetçiler ise Senato’da 2 koltuk daha kazanarak Demokratlar karşısında 47’ye 53 çoğunluğu korudu. Temsilciler Meclisi’ne 102, Senato’ya ise 25 kadın üye seçildi. Kongre’nin iki kanadında da kadınların çoğunluğu Demokrat Parti’den. Yeni ABD Kongresi’nde kendilerini açık bir şekilde LGBTİ birey olarak tanımlayan 10 temsilci bulunuyor.

YENİ KONGRE’YE ‘ACİL DURUM’ TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile üst düzey Demokrat kongre üyeleri arasında dün Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmelerde, Trump’ın ‘acil durum yetkisini’ kullanarak Kongre’nin onayına ihtiyaç duymadan Meksika sınırına örülecek duvar için 5 milyar dolar bütçeyi onaylayabileceği gündeme geldi. Trump, “Henüz yapmadım ama bunu yapabilirim” diye konuştu. Dün attığı bir tweet’te ise Trump, “2020 seçimlerinde kazanamayacaklarını bildikleri için beni görevden almak istiyorlar. Çok fazla başarı!” ifadesini kullandı.

İlklerin Kongresi

İLK TÜRK BELEDİYE BAŞKANI

ABD’de New Jersey eyaletinde Chatham bölgesi belediye başkanlığına Türkiye kökenli Tayfun Selen (49) seçildi. Chatham Belediye Komitesi tarafından seçilen Selen, bu göreve gelen ilk Türk isim oldu. Türkiye’nin New York Konsolosluğu, Selcen’in seçim zaferiyle ilgili Twitter hesabından, “New Jersey’e bağlı Chatham Belediye Başkanlığı’na seçilen Sayın Tayfun Selen’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadesini kullandı. Chatham Belediyesi’nde üç dönem boyunca belediye başkanlığı görevini yürüten Curt Ritter, bu görev için dördüncü kez aday olmayacağını açıklamıştı. Cumhuriyetçi Parti üyesi Selen, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu... New Jersey’deki Montclair State University’de işletme alanında yüksek lisans yapan evli ve bir çocuk babası Selen, “Lincold Educational Services” adlı okulun yönetiminde Kıdemli Başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Almanya, ABD'den yardım istedi

Pompeo, Ortadoğu turuna çıkacak

Fransız hükümetinden protestolara katılanlara suçlama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo'nun sözlerine sert yanıt