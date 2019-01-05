İlklerin Kongresi

ABD’de yaklaşık iki ay önceki seçimlerle belirlenen ABD Kongresi, ilk yerli Amerikalı, ilk başörtülü kadın üye ve ilk kadın Temsilciler Meclisi Başkanı gibi birçok ‘ilkle’ göreve başladı. 116’ncı Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin başkanlığına 78 yaşındaki Demokrat siyasetçi Nancy Pelosi seçildi. Pelosi ile birlikte toplam 127 kadın siyasetçinin görev yapacağı yeni Kongre için ‘Amerikan tarihinin çeşitliliği en bol kongresi’ yorumu yapılıyor. Yeni yasama yılının resmen başlamasıyla birlikte Beyaz Saray ile birlikte Kongre’nin iki kanadının da Cumhuriyetçilerin kontrolünde olduğu iki yıllık dönem sona erdi.

TRUMP’IN İŞİ ZOR

435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde 235 sandalye kazanarak çoğunluğu ele geçiren Demokrat Parti’nin Başkan Donald Trump’ın karar alma süreçlerini zorlaştıracak bir çizgi izlemesi bekleniyor. Perşembe günü yasama yılının açılışında yapılan oylamada Nancy Pelosi, 435 üyeden 220’sinin oyunu alarak ikinci kez Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. 2007-2011 yılları arasında da bu görevi yürüten Pelosi, ABD’deki Ermeni lobisine yakın bir siyasetçi. ABD’nin 1915 yılı olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımasını isteyen tasarı 2010 yılında Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komitesi’nden geçmiş ancak Pelosi tasarıyı genel kurul gündemine getirme konusunda başarısız olmuştu.

HÜKÜMETİ AÇMA TAAHHÜDÜ

Son 60 yıl içinde Temsilciler Meclisi başkanlığına ikinci kez gelen ilk siyasetçi olan Pelosi aynı zamanda bu göreve gelen ilk kadın kongre üyesi. Beş çocuğu ve dokuz torunu olan Pelosi’yi ailesi yemin töreninde yalnız bırakmadı. Kürsüde kendisine eşlik eden kız torunuyla sıcak görüntüleri kameralara yansıdı. Törendeki konuşmasında orta sınıfın ABD demokrasisinin belkemiği olduğu teması üzerinde duran Pelosi, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat çoğunluk sayesinde 13 gündür devam eden ve bazı federal hizmetlerin durmasına neden olan hükümetin kısmi kapalı olma durumuna son vereceklerini söyledi.

YERLİ AMERİKALI KADINLAR

Temsilciler Meclisi’ndeki törenin en yakından takip edilen isimleri arasında iki Müslüman siyasetçi Rashida Tlaib (42) ile Ilhan Omar (37) vardı. Somali asıllı Omar, dedesinden kalma Kuran’a, Filistinli Tlaib ise kendisine ait Kuran’a el basarak yemin etti. İlk başörtülü kongre üyesi olma sıfatını da taşıyan Ilhan Omar törenden bir gün önce Twitter hesabından babasıyla bir fotoğrafını paylaşmış ve şu notu düşmüştü: ’23 yıl önce Kenya’daki mülteci kampından Washington’a gelmiştik. Bugün babamla yeniden aynı havaalanındayız, ABD Kongresi’ne seçilen ilk Somali asıllı Amerikalı olarak yemin etmek için geldim.’ Deb Haaland ve Sharice Davids ise Kongre’ye giren ilk yerli Amerikalı kadınlar oldu.

KADIN ÇOĞUNLUĞU DEMOKRAT PARTİ’DE

Kasım 2018 ara seçimlerinde Demokratlar 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde 235 sandalye aldı. Cumhuriyetçiler ise Senato’da 2 koltuk daha kazanarak Demokratlar karşısında 47’ye 53 çoğunluğu korudu. Temsilciler Meclisi’ne 102, Senato’ya ise 25 kadın üye seçildi. Kongre’nin iki kanadında da kadınların çoğunluğu Demokrat Parti’den. Yeni ABD Kongresi’nde kendilerini açık bir şekilde LGBTİ birey olarak tanımlayan 10 temsilci bulunuyor.

YENİ KONGRE’YE ‘ACİL DURUM’ TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile üst düzey Demokrat kongre üyeleri arasında dün Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmelerde, Trump’ın ‘acil durum yetkisini’ kullanarak Kongre’nin onayına ihtiyaç duymadan Meksika sınırına örülecek duvar için 5 milyar dolar bütçeyi onaylayabileceği gündeme geldi. Trump, “Henüz yapmadım ama bunu yapabilirim” diye konuştu. Dün attığı bir tweet’te ise Trump, “2020 seçimlerinde kazanamayacaklarını bildikleri için beni görevden almak istiyorlar. Çok fazla başarı!” ifadesini kullandı.

İLK TÜRK BELEDİYE BAŞKANI

ABD’de New Jersey eyaletinde Chatham bölgesi belediye başkanlığına Türkiye kökenli Tayfun Selen (49) seçildi. Chatham Belediye Komitesi tarafından seçilen Selen, bu göreve gelen ilk Türk isim oldu. Türkiye’nin New York Konsolosluğu, Selcen’in seçim zaferiyle ilgili Twitter hesabından, “New Jersey’e bağlı Chatham Belediye Başkanlığı’na seçilen Sayın Tayfun Selen’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadesini kullandı. Chatham Belediyesi’nde üç dönem boyunca belediye başkanlığı görevini yürüten Curt Ritter, bu görev için dördüncü kez aday olmayacağını açıklamıştı. Cumhuriyetçi Parti üyesi Selen, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu... New Jersey’deki Montclair State University’de işletme alanında yüksek lisans yapan evli ve bir çocuk babası Selen, “Lincold Educational Services” adlı okulun yönetiminde Kıdemli Başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.