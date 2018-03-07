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    İlker Başbuğ'a ABD'de terör yandaşlarından protesto

    Cansu ÇAMLIBEL / BALTIMORE
    07.03.2018 - 09:56 | Son Güncelleme:

    Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un ABD'de yaptığı konuşma, terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarının protestosu üzerine yarıda kaldı. Başbuğ polis eşliğinde salondan çıkarıldı. Salondaki çok sayıda kişi terör örgütü yandaşlarının protestolarına sert tepki gösterdi.

    İlker Başbuğa ABDde terör yandaşlarından protestoEski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ABD'nin Baltimore kentindeki John Hopkins Üniversitesi’nde yaptığı konuşma sırasında terör örgütü PKK/PYD/YPG sempatizanı bir grup tarafından protesto edildi. Salondaki diğer katılımcılar da terör örgütü yandaşlarına sert tepki gösterdi. 

    Protestocular okulun özel güvenliği tarafından salondan çıkartıldı. Ancak protestocuların dışarıda beklemeye devam ettiği haberi üzerine program planlanandan önce sonlandırıldı. Başbuğ salon tamamen boşaltıldıktan sonra polis eşliğinde salondan çıkartıldı.

    Başbuğ konuşmasında Türkiye’nin tezlerini anlatıp ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye desteğinin çelişkilerini ortaya koyuyordu.

    İlker Başbuğa ABDde terör yandaşlarından protesto

    Etiketler: ilker başbuğ , Baltimore , Protesto
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