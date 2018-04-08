İlk uzay oteli 2022’de
Amerikan Orion Span isimli şirket ilk lüks uzay otelini 2022 yılında açmaya hazırlandığını açıkladı.
Buna göre Dünya’nın 320 km yüksekliğinde yörüngeye oturtulacak olan Aurora İstasyonu, aynı anda dört ziyaretçi ve iki astronotu ağırlayabilecek. Ancak ziyaret için astronomik bir ücret ödemek gerekecek. İki haftalık bir tatil programı için 10 milyon dolar ödeyebilecek kişiler, iki yıl süren bir eğitim sürecinden sonra Aurora’ya gidebilecek. Böylece uzay turistleri, bir gece için yaklaşık 800 bin dolar ödemeyi kabul ederken 24 saat içinde 16 gündoğumu ve günbatımı izleyebilecek.
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