İlk konvoya topçu ateşi

MİLİS GÜÇLERİNİN AFRİN PROVASI

TSK’nın Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik Zeytin Dalı harekâtı sürerken milisler de kente girmek için harekete geçti. Anadolu Ajansı silahlı grupların, TSK’nın uyarı amaçlı topçu atışı üzerine Afrin’e 10 kilometre kala geri çekildiğini duyurdu.

Lübnan merkezli Şii Hizbullah grubunun yönettiği askeri medya birimi, Suriye rejimi yanlısı güçlerin Afrin’e girmeye başladığını öne sürdü. Suriye devlet televizyonu da rejim yanlısı milislerin Afrin’e giriş anını yayınladı. Suriye resmi haber ajansı, milislerin giriş yaptığı noktaya Türk ordusunun top ateşi açtığını bildirdi.

Suriye devlet televizyonu da Türk ordusunun, milis konvoyu Afrin’e girdikten sonra giriş noktasına top atışı yaptığını ve bazı gazetecilerin vurulan bölge civarından uzaklaşmak zorunda kaldığını kaydetti. Suriye televizyonu görüntülerinde silahlarla donatılmış yaklaşık 20 araç görüldü. İngiliz haber ajansı Reuters, Hizbullah kaynaklarına dayanarak milislerin Afrin’e Halep’in kuzeyindeki Nubul kasabası yakınında el Ziyara geçiş noktasından girdiğini duyurdu.

Milislerin giriş yaptığı noktada terör elebaşının fotoğrafı dikkat çekti.

Sosyal medyada da Afrin’e doğru giden Suriye rejimi yanlısı güçler olduğu ileri sürülen grupların görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde askeri kamuflaj giymiş güçlerin, Suriye bayrağı çekilmiş onlarca araç ve ağır silahlarla hareket ettiği görüldü. İçlerinden bazılarının ‘Tek Suriye, tek Suriye’ diye slogan attığı duyuldu. Devlet televizyonuna konuşan bir rejim yanlısı, “Afrin’e oradaki halkımıza tek bir halk olduğumuzu söylemeye geldik” diye konuştu.

AA: GERİ ÇEKİLDİLER

Anadolu Ajansı, daha sonra Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı grupların, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekildiğini bildirdi.

SANA Ajansı, Afrin’e giriş yapan milisleri “halk güçleri” diye niteledi. Suriye’de Şii güçlerin rejim ve İran tarafından desteklendiği biliniyor.

Suriye Devlet televizyonu Türkiye’nin topçu atışı olduğunu iddia ettiği bu görüntüleri yayınladı.

YPG: BİZ DAVET ETTİK

Terör örgütü YPG’nin sözcüsü Nuri Mahmud ise hükümet güçlerini Afrin’e kendilerinin davet ettiğini söyledi. Mahmud, “Suriye hükümeti, görev çağrısına cevap verdi ve askeri birimlerini sınıra konuşlandırmak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve sınırlarının savunmasında yer almak üzere gönderdi” dedi.

ERDOĞAN: BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov'la Beştepe'de görüştü. Erdoğan, ortak basın toplantısında rejime yakın milislerin Afrin'e gireceği iddiasıyla ilgili şunları söyledi: ''Akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçleri, bunların bazı pick-up'larıyla Afrin'e doğru bir hareketleri tespit edilmiş. Daha sonra top atışları filan yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar. O dosya da şimdilik kapanmış vaziyette. Dün gerek Sayın Putin'le, Sayın Ruhani'yle yaptığımız görüşmelerde bu konularda mutabakatımız var. Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler.'' (Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA)

REJİM GÜÇLERİ AFRİN'E GİRDİ Mİ, GİRMEDİ Mİ?

Hande FIRAT - ANKARA

Rejim güçlerinin Afrin’e girdiği iddiaları gündeme geldiğinden beri Ankara teyakkuzda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hem de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye sonuçlarının ağır olacağını söyledi. Putin “Yaptığımız anlaşmanın arkasındayız, bizde böyle bir bilgi yok” dedi. Ruhani’den de benzer yanıt geldi. Ancak dün Şii milis gruplarının harekâtı Ankara’nın bir kez daha trafiğini hareketlendirdi.

Edinilen bilgilere göre, Halep’ten gelen milis grupları, 30 araçlık bir konvoyla bölgeye girmeye çalıştı. Ancak top atışlarıyla bu konvoy geri döndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, YPG ile Esad güçleri arasında anlaşma olmadığı belirtiliyor. Putin ve Ruhani Ankara’nın endişelerini anladıkları kaydediliyor. Girmeye çalışan konvoyun kontrol dışı güçler olduğu ifade ediliyor.

Hürriyet’e konuşan üst düzeyi bir kaynak, “Abartıldığı gibi bir şey yok. Bunlar kontrol dışı gruplar” dedi.

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