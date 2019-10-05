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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
05.10.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

İlk kez bulundu...Matruşka elmas!

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Rusya'ya bağlı Yakutistan'da dünya elmas madencilik tarihinde daha önce keşfedilmemiş bir elmasın keşfedildiği açıklandı. Bulunan elmasın içinde serbestçe hareket eden başka bir elmas olduğu ve bu nedenle elmasa 'Matruşka' adı verildiği bildirildi.

'Matruşka' adı verilen elmas, Rusya merkezli elmas madenciliği şirketi Alrosa'nın, Yakutistan'ın Nyruba şehrindeki elmas tesisinde Yakutistan Elmas Ticaret Şirketi (YaPTA) tarafından elmas çıkarma işlemleri sırasında bulundu. Elmas daha sonra Alrosa Ar-Ge ekibine teslim edildi. Bulunan elmasın içinde serbestçe hareket eden başka bir elmas olduğu belirtildi ve elmas burada X-ray mikrotomografisi (orijinal nesneye zarar vermeden yapılan sanal modelleme) gibi bazı yöntemler kullanılarak araştırıldı.

Bilim insanları araştırma sonuçlarına göre Matruşka elmasının nasıl oluştuğuna dair bir hipotez ürettiler. Bu hipoteze göre, ilk önce iç kısmı oluştu ve elmasın gelişiminin diğer aşamalarında dış kısımdaki elmas oluştu.

Bilim insanlarına göre Matruşka elması karmaşık yapısına rağmen sadece 0.62 karat (0.124 gram). İçteki elmasın ise 0.02 karat (0.004 gram) olduğu tahmin ediliyor.

Elmasın içinde daha küçük başka bir elmas olması nedeniyle elmasa, 'Matruşka' ismi verildiği açıklandı. Matruşka elmasını bulan uzmanlar madencilik tarihinde ilk defa böyle bir elmasın bulunduğunu belirtti.

Öte yandan, Alrosa Ar-Ge Jeolojik İşletme Yeniliklerden Sorumlu Müdür Yardımcısı ise yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz kadarıyla, dünya elmas madenciliği tarihinde daha önce bu tarz bir elmas keşfedilmedi. Bu gerçekten doğanın eşsiz bir ürünü" dedi.

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