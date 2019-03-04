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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.03.2019 - 23:21, Son Güncelleme:

İlk kez bu kadar köşeye sıkıştı... Trump'a büyük şok

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İlk kez bu kadar köşeye sıkıştı... Trump'a büyük şok

ABD Başkanı Donald Trump ve yakın çevresi hakkında, Rusya soruşturmasında adaleti engellemek ve yolsuzluk yapmanın da olduğu birçok suçlamadan soruşturma başlatıldı.

Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump ve Trump'a yakın birçok isme tebligat gönderdiklerini ve soruşturmaya dair tüm belgeleri komiteye teslim etmeleri talebinde bulunduklarını söyledi.

Nadler, soruşturmanın, Rusya'nın, 2016 ABD başkanlık seçimlerine karıştığı ve Trump ile irtibat kurduğu iddialarını, buna ilişkin Trump tarafından cezai soruşturmalara olası müdahale, yolsuzluk, maaşta sahtecilik, gücün kötüye kullanımı, basın, güvenlik güçleri ve hukuk kurumlarına saldırı gibi birçok suçlamayı kapsadığını belirtti.

BELGE TALEBİMİZİ GÖNDERDİK

Nadler, "Kamu kaydı oluşturmak için belge talebimizi gönderdik. Gerekli bilgileri toplamak, kanıt elde etmek ve edindiğimiz bilgileri Amerikan halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşmak için hızlı hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD medyasında yer alan bilgilere göre, tebligat, Trump, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, damadı Jared Kushner, diğer aile üyeleri, Trump'ın seçim kampanyası direktörü ve danışmanlarının da dahil olduğu 81 kişiye gönderildi.

Söz konusu suçlamaların Trump'ın görevinden alınması için yeterli dayanak oluşturduğu belirtilse de Nadler, soruşturmanın hedefinde bunun olmadığını dile getirdi.

"HEPSİ PALAVRA"

Öte yandan, soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Trump, "Her zaman herkesle iş birliği yaparım. Güzel olan şey ise (Rusya ile) gizli bir anlaşma yok. Hepsi palavra." değerlendirmesinde bulundu.

Nadler, dün Amerikan ABC News kanalına konuşmuş, Trump'ın Rusya soruşturmasında adaleti engellediğine inanıp inanmadığına yönelik bir soruya "Evet, inanıyorum." yanıtını vermişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (04.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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