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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
28.03.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

İlk kez açık açık söylediler... Yunan askerler için takas teklifi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
İlk kez açık açık söylediler... Yunan askerler için takas teklifi

Yunanistan’da, iktidardaki koalisyon hükümetinin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi milleytevikili Kostas Kaçikis, geçen 1 Mart’ta Meriç’de Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askerinin “takas” edilmelerini ilk kez açıkça gündeme getirdi.

ANEL milletvekili Kostas Kaçikis, Skai televizyonuna “Bana göre, Erdoğan Varna’daki AB-Türkiye Zirvesi dönüşündeki açıklamaları ile bize takas mesajı yolladı. Eğer 2 ülkenin liderleri, Türk ve Yunan adaletlerini bir kenara bırakabilirlerse ve bir takasa giderlerse, bunun maliyeti ne olur bilemem. Kendi görüşüm ama konu bu şekilde halledilebilir” dedi.     

“Yunan adaletinin kararlarına müdahale edemeyiz diyoruz. Ancak , diğer yandan takas anlaşması için Yunan adaletini bir kerana bırakabilirmiyiz bilemiyorum” diyen Kaçikis  “takas” önerisinini kendi görüyü olduğunu ve partisini bağlamadığını vurguladı.

Kaçikis’e ilk tepki aynı partinin milletvekili Dimitris Kammenos’dan geldi. Kammenos “Kostas Kaçikis, 2 Yunan askerinin ailelerinden özür dilemelidir. Yunan askerleri değiş-tokuş için ürün değildir. Hata yapmıştır. Siyasetçilerin kişisel görüşler dile getirmemelerini tavsiye ederim” dedi.

“Adaletin kararlarına saygılıyız. Takas söz konusu olamaz”
Yorgo Lazaridis

İlk kez açık açık söylediler... Yunan askerler için takas teklifi

İktidar partisi Radikal Sol Koalisyon’un (SYRİZA) parlamento grup sözcüsü Yorgo Lazaridis ise “Adaletin kararlarına saygılıyız. Takas söz konusu olamaz” diye konuştu.

Kaçikis,  tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak “Sadece varsayımlara dayalı bir senaryoya değindim” ifadesini kullandı.

Yunan başkentinde, 2 askerin Meriç’de yakalanmalarından ve tutuklanmaları üzerine,  15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ’cü asker ile “takas” edilmeleri iddiaları ortaya atılmıştı.

Bir süre sonra ise,  2 Yunan askerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 7 Aralık’daki Atina ziyaretinden 1 hafta önce yakalanan terörist 9 DHKP-C’liden 3’ü ile “takas” edilmeleri iddiaları gündeme gelmişti.

Yunan Hükümeti her defasında bu ididiaları yalanlamıştı. 

 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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