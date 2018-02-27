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    İlk görüntü! Salih Müslim mahkemeye çıkarıldı

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:

    Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim mahkemeye çıkarıldı. Salih Müslim'in mahkemeye çıkarıldığına ait görüntüler yayınlandı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Gözaltına alınan Salih Müslimin ilk fotoğrafları
    • Gözaltına alınan Salih Müslimin ilk fotoğrafları
    • Gözaltına alınan Salih Müslimin ilk fotoğrafları
    • Gözaltına alınan Salih Müslimin ilk fotoğrafları

    Prag'da bir konferansa katılan ve Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim, mahkemeye çıkarıldı. 

    Şehir mahkemesi sözcüsünden AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Müslim'in duruşması TSİ 13:00'da başladı.

    Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi.  Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı.
    Türkiye, Müslim’in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istiyor.

    PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

    MÜSLİM HAKKINDA BİR YAKALAMA KARARI DAHA ÇIKMIŞTI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Çulurambar’daki vergi dairesinde birkaç hafta önce gerçekleştirilen patlamaya ilişkin soruşturmada, PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim hakkında dün yakalama kararı çıkarmıştı. Başsavcılık, kararı iade talepnamesine eklenilmesi için Adalet Bakanlığı’na göndermişti. Daha önce de Merasim sokak ve Güvenpark patlaması ile ilgili hakkında yakalama kararları verilmişti.

    Ayrıntılar geliyor...

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    İlk görüntü Salih Müslim mahkemeye çıkarıldı

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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