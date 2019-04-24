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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.04.2019 - 19:02, Son Güncelleme:

İlk açıklama yapıldı... 855 yıllık tarihi bina...

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İlk açıklama yapıldı... 855 yıllık tarihi bina...

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta çıkan yangında büyük zarar gören tarihi Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmalara yönelik yasa tasarısı hazırlandı.

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  • Notre Dame Katedralinde yangın
  • Notre Dame Katedralinde yangın
  • Notre Dame Katedralinde yangın
  • Notre Dame Katedralinde yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Notre Dame Katedrali'nin restorasyonuna yönelik hazırlanan yasa tasarısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre tasarıda, 856 yıllık tarihi yapının restorasyonunun 5 yılda tamamlanması öngörülüyor. Çalışmaların bu süre içinde tamamlanması için bazı yasal zorunluluklar noktasında muafiyet tanınıyor.

Tasarıda, katedralin onarımı için bin Euro'ya kadar bağış yapan vatandaşların gelir vergisinde yüzde 75 indirim yapılması öngörülüyor.

Onarım için gerekmesi halinde bir kamu kurumu kurulabileceği belirtiliyor.

Macron, geçen hafta yaptığı açıklamada, katedrali daha güzel şekilde yeniden inşa edeceklerini ve bunun 5 yılda tamamlanmasını istediğini belirtmişti.

Tarihi Eserlerin Restorasyonu Şirketler Grubu Başkanı Frederic Letoffe de katedralin yeniden inşa çalışmalarının 10-15 yıl süreceğini ifade etmişti.

İlk açıklama yapıldı... 855 yıllık tarihi bina...

856 YILLIK TARİH YANDI

Tarihi Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan'da çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü. Yangına müdahale eden yaklaşık 400 itfaiyecinin çalışmaları sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarılmıştı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kundaklamanın söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Savcılıktan yapılan açıklamada da "yapının yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Başbakan Edouard Philippe, yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışması düzenleneceğini belirtmişti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yangından ana binanın genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu ifade etmişti.

Yangının nedeni henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini" belirtmişti.

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