İlk açıklama geldi: '4 maddelik plan...'
İran lideri Ali Hamaney, Yemen savaşının doğru bir şekilde sona ermesi durumunda bölgeye olumlu bir etkisinin olabileceğini söyledi. Öte yandan Yemen'inSada kentinde meydana gelen çatışmalarda 50'den fazla Husi'nin öldüğü belirtildi.
Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran lideri, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de hazır bulunduğu görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.
Hamaney, İran'ın çok önceleri Yemen savaşının sona ermesi için 4 maddelik plan sunduğunu belirterek, "Yemen savaşı doğru bir şekilde biterse bölgeye olumlu bir etkisi olabilir." ifadesini kullandı.
1 HAFTA İÇİNDE...
Bölge ülkelerine karşı düşmanlık duygusuyla hareket etmediklerini ancak onların ABD'nin isteği üzerine İran'a karşı faaliyetlerde bulunduklarını savunan Hamaney, "İran hiçbir savaşı başlatan taraf olmayacaktır ancak eğer birisi İran'a karşı savaşı başlatırsa şüphesiz pişman olacaktır." görüşlerini paylaştı.
İran ile Suudi Arabistan arasında ara buluculuk yapmak için Tahran'a gelen İmran Han'ın bir hafta içinde Riyad'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.Geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye giden Han, Başkan Donald Trump'la yaptığı görüşmede kendisinden Suudi Arabistan ile İran arasında ara buluculuk yapması ricasında bulunulduğunu açıklamıştı.
ARA BULUCULUK VE DOĞRUDAN GÖRÜŞME
Han, ABD yolculuğu öncesi Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la, ABD ziyareti sırasında ise Ruhani'yle görüşmüştü.
TRT'ye konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ara buluculuk ve doğrudan görüşme de dahil Suudi Arabistan'la her türlü görüşmeye açık olduklarını dile getirmişti.
YEMEN ORDUSU DUYURDU: 50'DEN FAZLA ÖLÜ
Öte yandan Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Sada kentinde meydana gelen çatışmalarda 50'den fazla Husi'nin öldüğünü, 100'den fazlasının yaralandığını duyurdu.
Yemen ordusunun Azal cephesindeki güçlerine ait basın merkezinin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçleriyle Husiler arasında Sada'nın Bakım ilçesinde yaşanan çatışmada 50'den fazla Husi'nin öldüğü, 100'den fazlasının yaralandığı belirtildi.
Çatışmalar sırasında hükümet güçlerinin, Husilere ait silah ve telsiz cihazlar ele geçirdiği, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda da bazı askeri araçların yandığı ifade edildi.
Husilerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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