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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BELGRAD (AA)
27.03.2018 - 23:33, Son Güncelleme:

İlişkiler gerildi: AB hemen çıkarma yaptı

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İlişkiler gerildi: AB hemen çıkarma yaptı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Sırp yetkili Marko Djuric'in Kosova'da gözaltına alınmasına ilişkin, "Dün yaşananlar asla tekrarlanmamalı. AB, barışın olgun ve iradeli bir yaklaşımla korunmasını bekliyor." dedi.

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin gerilmesi üzerine ani kararla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret eden Mogherini, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Vucic ile Mogherini'nin, Kosova-Sırbistan diyaloğunun barış içerisinde sürdürülmesi ve sorunların çözülmesi adına yeni yöntemlerin bulunması gerektiği konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Kosova'da dün yaşanan olayın kendisini üzdüğünü vurgulayan Mogherini, yaşananların asla tekrarlanmaması gerektiğinin altını çizerek, "AB, barışın olgun ve iradeli bir yaklaşımla korunmasını bekliyor." diye konuştu.

Açıklamada ayrıca, Sırbistan'ın AB üyelik yolunda istikrar ve barışı koruması gerektiği ifadesine yer verildi.

SIRP LİSTESİ, KOSOVA HÜKÜMETİNDEN ÇIKIYOR

Öte yandan, gün içinde Vucic ile bir araya gelen Djuric, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Priştine'de gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendisini darbettiklerini belirten Djuric, "Birileri Kosova-Sırbistan diyaloğunu anlamsız hale getirmeye ve uzlaşmaya giden tüm yolları kapatmaya çalıştı. Kendileri hukuk ve adaletten korkuyorlar ve inanın şu anda bile huzurlu olduklarını düşünmüyorum. Zira Kosovalı Sırpların yılmayacaklarını anladılar." dedi.
Kosovalı Sırpların en büyük partisi Sırp Listesi Başkanı Goran Rakic de düzenlediği basın toplantısında, Kosova hükümetini terk edeceklerini ifade ederek, "Bu kararımızı Cumhurbaşkanı Vucic'e de ilettik. Kendisi her zaman olduğu gibi aldığımız kararları destekleyeceğini belirtti." diye konuştu.

Kosova'da bulunan 10 Sırp belediyesinin yarın ortak meclis oturumu düzenleyeceğini söyleyen Rakic, Brüksel Antlaşması'nın beşinci yıl dönümünde, söz konusu antlaşmanın en önemli hükümlerinden biri olan "Sırp Belediyeler Birliğinin" kurulması için gereken adımların atılacağını kaydetti.

Balkanlarda yüksek gerilim: Gözaltına alındı ortalık karıştı
Balkanlar'da yüksek gerilim: Gözaltına alındı ortalık karıştı!

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Djuric, Kosovalı yetkililerin ülkeye giriş izni vermemesine rağmen bir Sırp buluşmasına katılmak üzere Kuzey Mitrovica'ya gelmiş ve burada gözaltına alınarak başkent Priştine'ye sevk edilmişti.

Djuric, daha sonra emniyet yetkilileri tarafından Sırbistan-Kosova arasındaki Merdare Sınır Kapısı'ndan ülke dışına çıkarılmıştı. 

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