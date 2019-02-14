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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf:
14.02.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

İlhan Omar'den ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi'ne tepki

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İlhan Omar'den ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi'ne tepki

ABD Kongresi'nin başörtülü ilk Müslüman üyesi İlhan Omar, geçmiş dönemlerde Güney Amerika ülkelerinde yaşanan iç savaşlarda payı olduğu gerekçesiyle ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile tartıştı.

Temsilciler Meclisi Üyesi Omar, Kongre'de Venezuela'daki son gelişmelerin tartışıldığı oturumda tanık olarak dinlenen Venezuela Özel Temsilcisi Abrams'ı eleştirdi.

Omar, ABD'nin dış politikasında savaş yanlısı tutumuyla tanınan Abrams'ı Güney Amerika ülkelerinde aşırı sağ hükümetleri desteklemek ve söz konusu ülkelerde çıkan iç savaşlarda rol almakla suçladı.

Abrams'ın eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde 1991'de Nikaragua'daki isyancıları finanse etmek için ambargo altındaki Iran'a silah satılmasındaki rolünü de hatırlatan Omar, Abrams'ın özellikle Soğuk Savaş sürecindeki savaş yanlısı politikalarını ve konuya ilişkin Kongreye yalan söylemesini eleştirdi.

Omar, Abrams'ın tutumuna ve hakkındaki suçlamalara atıfta bulunarak, "Bu komite üyelerinin ya da Amerikan halkının (Abrams'ın) burada verdiği tanıklığa nasıl güveneceğini anlamıyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca Omar, Abrams'ın Reagan hükümetinin 1979 ve 1992 yıllarında El Salvador'da solcu hükümete karşı aşırı sağcı askeri yönetimi destekleyerek 75 bin insanın öldüğü iç savaşı "olağanüstü başarı" olarak tanımlamasına sert tepki gösterdi.

Omar'ın, "Bizim gözetimimiz altında gerçekleşen katliamı 'olağanüstü başarı' olarak görüyor musun? Evet ya da hayır" şeklindeki sorusuna sert tepki gösteren Abrams ise Omar'ın kendisine "kişisel olarak saldırdığını ve sorusunun iğrenç olduğunu" ileri sürdü.

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