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    İlginç yorum: Üçü dışında hepsi koruma...

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın Mısır ziyareti sırasında çektirdiği ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı. Selman'ın, tadilata giren El Ezher camisinde Sisi'ye namaz kıldırdığı ortaya çıkarken, camide Sisi, Salman ve üçüncü bir ismin dışındaki herkesin koruma olması dikkat çekti.

    Suudi Arabistan'ın "yeni nesil" kral adayı Muhammet bin Selman'ın yurt dışı ziyaretleri oldukça fazlaca konuşuldu. gerek ilk tercih olarak Mısır'ı seçmesi, gerek peşinden gelen İngiltere ziyareti konuşulmaya devam ederken, Mısır ziyaretine ilişkin ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı.

    SİSİ'YE NAMAZ KILDIRDI

    Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah Sisi ile birlikte Suudi Arabistan'ın da finansörlerinden olduğu El ezher Camii restorasyon çalışmalarını başlatan ve yerinde incelemelerde bulunan Selman, burada Sisi'ye namaz kıldırdı.

     

    Etiketler: son dakika , haberler
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