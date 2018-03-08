İlginç yorum: Üçü dışında hepsi koruma...

Suudi Arabistan'ın "yeni nesil" kral adayı Muhammet bin Selman'ın yurt dışı ziyaretleri oldukça fazlaca konuşuldu. gerek ilk tercih olarak Mısır'ı seçmesi, gerek peşinden gelen İngiltere ziyareti konuşulmaya devam ederken, Mısır ziyaretine ilişkin ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı.

SİSİ'YE NAMAZ KILDIRDI

Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah Sisi ile birlikte Suudi Arabistan'ın da finansörlerinden olduğu El ezher Camii restorasyon çalışmalarını başlatan ve yerinde incelemelerde bulunan Selman, burada Sisi'ye namaz kıldırdı.