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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
22.12.2018 - 18:48, Son Güncelleme:

İlginç iddia... Londra'da 'çok gizli' görüşme

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İlginç iddia... Londra'da 'çok gizli' görüşme

İran ve ABD'li diplomatların Yemen'deki krizle ilgili Londra'da gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Kuveyt'in El Ceride gazetesinin Avrupalı üst düzey bir diplomata dayandırdığı habere göre, İran ve ABD'li diplomatlar, Avrupa ve Umman'ın ara buluculuğunda İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir otelde gizlice bir araya geldi.

İsmi açıklanmayan Avrupalı üst düzey diplomat, Londra'ya gelen İran ve ABD'li diplomatların görüşmenin basına sızmaması için diplomatik pasaportlar yerine umumi pasaportla geldikleri Londra'da kaldıkları otelin bir odasında "çok gizli" görüşme yaptıklarını söyledi.

 YAPTIRIMLARIN ŞİDDETİNİ AZALTTI

Görüşmenin zamanı hakkında bilgi vermeyen Avrupalı diplomat, İsveç'in başkenti Stockholm'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde gerçekleşen Yemen'de çatışan taraflar arasındaki müzakerelerin bu görüşme sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Görüşmede İran tarafının, Husilerin İsveç'teki müzakerelere katılması ve bazı meselelerden feragat edeceğinin garantisini verdiğini aktaran Avrupalı diplomat, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Yemen müzakerelerini bir ay önceden haber vermesinin bu görüşmenin sonucu olduğunu öne sürdü.
İran'ın görüşmede Yemen konusunda ABD ile uzlaşmaya varmasının ardından Washington'un yaptırımları yumuşattığını söyleyen Avrupalı diplomat şöyle devam etti:

"İran'ın Yemen konusundaki olumlu adımları, ABD'nin Tahran'la ilişkilerindeki konumunu yumuşatmasını sağladı. Washington bunun sonucunda da İran'ın petrol ihraç ettiği ülkelere (180 günlük) muafiyet sağlayarak, yaptırımların şiddetini azalttı. Avrupa, İran'dan Suriye krizinde de aynı yaklaşımı göstermesini ve uluslararası toplumla iş birliği yapmasını bekliyor."

TRUMP İKNA EDİLDİ

Görüşmede ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarının da görüşüldüğünü söyleyen diplomat, İran'ın ABD'den yaptırımları askıya alması ve muafiyet sürelerini uzatması talebinde bulunduğunu ve bu şartların kabul edilmemesi halinde Washington yönetimi ile iletişim kanallarını kapatma tehdidinde bulunduğunu belirtti.
Söz konusu diplomat ayrıca, İran ve ABD'nin müzakere masasına dönmek için birbirlerine karşı öne sürdükleri şartları Ruhani ve Trump'ın iç siyasette sorunlarla karşılaşmaması için resmi açıklama olmaksızın uygulama konusunda Avrupalı ara bulucular tarafından ikna edildiğini iddia etti. 

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (22.12.2018) -2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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