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    İlber Ortaylı: “Almanya’da Fetö’cü çok profesör var”

    İHA
    02.03.2018 - 09:55 | Son Güncelleme:

    Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) tarafından Ankara’da düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk-Alman Üniversitesi’nin açılışının gecikme nedeninin Almanya’daki FETÖ’cü profesörler olduğunu iddia etti.

    VERGİ Müfettişleri Derneği tarafından 29’uncu Vergi Haftası dolayısıyla Ankara’da bir otelde düzenlenen ‘Osmanlı’da Vergi Sistemi’ konulu konferansa katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Osmanlı maliyesini ve vergi sistemini anlattı. Kampüsü İstanbul Beykoz’da bulunan Türk-Alman Üniversitesi’nin kuruluşundaki tartışmaya da dikkati çeken Ortaylı, “Türk-Alman Üniversitesi kuruldu. Almanca eğitim ve lisan öğrenilsin diye. O mektebin gecikme nedeni Merkel’in ilgi göstermemesi değil, FETÖ’cüler ele geçirmiş. Almanya’da FETÖ’cü çok profesör var” dedi.

    İlber Ortaylı: “Almanya’da Fetö’cü çok profesör var”

    ‘GEZMEZSENİZ, KAFAYI YERSİNİZ’
    Salondaki vergi müfettişlerine seslenen Prof. Dr. Ortaylı, vergi müfettişliğinin ağır bir iş olduğunu söyledi ve “Sizin meslekte gezmezseniz kafayı yersiniz. Gezmek, ortamı değiştirmek hem kültürünüzü artırır hem de kafanızı boşaltır” tavsiyesinde bulundu.

    Etiketler: Türk-Alman Üniversitesi , gecikme nedeni , neden gecikti , ilber ortaylı , Almanya’da Fetö’cü çok profesör var , avrupadan haberler
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