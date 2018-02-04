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    İlahiyatçı Ramazan’a tecavüz suçlaması

    Deutsche Welle Türkçe
    04.02.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:

    Hakkındaki tecavüz suçlamaları nedeniyle gözaltına alınan Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İlahiyat Profesörü Tarık Ramazan’a Paris’te soruşturma açıldı.

    PARİS Savcılığı, Oxford Üniversitesi öğretim üyesi ve ilahiyat profesörü Tarık Ramazan hakkındaki tecavüz suçlamaları nedeniyle soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmayla birlikte Ramazan resmi olarak tecavüzle suçlanıyor. 

    İsviçre vatandaşı Ramazan iki gün önce Fransa’da gözaltına alınmıştı.
    Fransa’da iki kadın 2009 ve 2012 yıllarında Ramazan’ın kendilerine tecavüz ettiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu.
    Çok sayıda İsviçreli kadın da Fransız medyasına yaptıkları açıklamalarda, 80’li ve 90’lı yıllarda Ramazan’ın tacizine uğradığını iddia etmişti. Bazıları, olayın meydana geldiği dönemde henüz reşit olmadığını dile getirmişti.
    Suçlamaları reddeden Ramazan, karşıtlarının kendisine ‘komplo’ kurduğunu ve bir ‘karalama kampanyası’ ile karşı karşıya olduğunu savunuyor.
    Fransız adli makamları geçen yıl Ramazan hakkında tecavüz suçlamaları nedeniyle ön inceleme başlatmıştı. Adli makamlardan alınan bilgilere göre, Ramazan hakkındaki iddialar arasında tecavüzün yanı sıra şiddet kullanma da bulunuyor.

    HASAN EL BENNA’NIN TORUNU
    İslam konusunda çok sayıda kitabı bulunan Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Tarık Ramazan, 2017 yılında hakkındaki iddialar sebebiyle üniversitedeki görevine ara vermişti.
    Ramazan Müslüman Kardeşler’in kurucusu olan Hasan el Benna’nın torunu. İsviçre’de dünyaya gelen Ramazan, İslam’ı ‘aşırı muhafazakâr ve siyasi’ şekilde yorumladığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalıyordu. Aynı zamanda İngiltere Parlamentosu’nun dini özgürlükler danışma kurulu üyesi olarak da görev yapan Ramazan’a 2004 ve 2010 yılları arasında ABD tarafından ülkeye giriş yasağı konulmuştu.

    Etiketler: avrupadan haberler , tarık ramazan , Paris , tecavüz suçlaması
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