Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>İlaç devinin sahibi ve eşinin ölümünde flaş gelişme! Ölüm nedenleri ortaya çıktı

    İlaç devinin sahibi ve eşinin ölümünde flaş gelişme! Ölüm nedenleri ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    27.01.2018 - 06:42 | Son Güncelleme:

    Kanada polisi, milyarder çift Barry ve Honey Sherman'ın öldürüldüğünü açıkladı.

    Toronto polisi, 16 Aralık 2017 tarihinde evlerinde şüpheli şekilde ölü olarak bulunan ilaç devi Apotex'in kurucusu Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman'ın cinayete kurban gittiklerini açıkladı. Polis tarafından yapılan açıklamada altı haftalık soruşturma sonucu çiftin "hedef alındığı" belirtildi.

    İlaç devinin kurucusu ve eşi evinde ölü bulunduİlaç devinin kurucusu ve eşi evinde ölü bulundu!

    Öte yandan Kanadalı ünlü milyarder ve ilaç devi Apotex'in kurucusu Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman 16 Aralık 2017 tarihinde evlerinde ölü bulunmuştu. Raporlara göre Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman'ın cesetleri bodrum katında emlakçı tarafından bulundu. Kanada polisi, inceleme çalışmalarının ardından mülke zorla girilen bir işarete rastlamadıklarını, ancak ölümlerinin şüpheli şekilde olduğunu bildirmişti.

     ÖLÜM NEDENLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Etiketler: Apotex ölüm , Apotex cinayet , Apotex sahibi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri