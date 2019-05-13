İklime 'ince ayar' merkezi
İngiltere’de bilim insanları, küresel iklim değişikliğine daha kesin çözümler üretmek için dünyanın ilk iklim onarım merkezini açmanın hazırlığında. Merkezde kutupları tamamen dondurmak, atmosferden karbondioksit çekmek gibi radikal projeler üzerinde çalışılacak.
İngiltere’de Cambridge Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan merkezin amacı, küresel iklim değişikliğini yavaşlatmak ve etkilerini azaltmak olacak. İngiliz hükümetinin eski bilim danışmanı Prof. Sir David King’in liderliğindeki merkezin projeleri arasında, kutupları dondurmak, atmosferden karbondioksit (CO2) çekmek, okyanus yeşillendirmek gibi radikal projeler bulunuyor. Sir King, “Önümüzdeki 10 yılda yapacaklarımız, sonraki 10 bin yılda insanlığın geleceğini belirleyecek” diyor, merkezin bu konuda bir ilk olacağının altını çiziyor. İklim onarım merkezinin ilk ‘radikal’ projelerinden biri, insansız gemilerle çekilecek deniz suyunun uzun bacalarla bulutlara püskürtülmesi ve deniz suyundaki tuz kristallerinin dünyaya ulaşan fazla güneş ışığını tekrar uzaya yansıtması. Bu yöntemle kutup bölgelerine vuran güneş ışığının azaltılması ve bölgenin daha da soğutularak ‘normale’ döndürülmesi amaçlanıyor.
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