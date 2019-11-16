İklim yasası reddedildi, 2 dakika sonra...
İtalya’nın Venedik kentinde Büyük Kanal’da bulunan Veneto Bölge Parlamentosu’nu, üyelerin iklim değişikliğiyle ilgili önergeleri reddetmesinden iki dakika sonra su bastı.
İtalya’da kısmi özerkliğe sahip 20 bölgeden biri olan Veneto’nun başkenti Venedik’te bölgesel parlamento geçen salı gecesi, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bir dizi öneriyi oylamıştı. Ancak Demokrat Partili üye Andrea Zanoni’nin Facebook’ta sular içindeki meclis salonunun fotoğrafları eşliğinde paylaştığı mesaja göre gece saat 22.00’de bu öneriler diğer partilerinin oylarıyla reddedildi. Zanoni’ye göre 2020 bütçesi kapsamında ele alınan bu öneriler arasında yenilenebilir enerji kaynaklarına fon aktarılması, dizel otobüslerin çevre dostu araçlarla yenilenmesi ve plastik atıkların azaltılması da vardı.
‘ACİL DURUM’ İLAN EDİLDİ
İtalya’da, Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, doğal afetin yaşandığı Venedik’te hayatın bir an önce normale dönmesi için “acil durum” ilan etti. Yoğun yağış sebebiyle Venedik’te sular 187 santimetreye kadar yükselmişti.
SAN MARCO MEYDANI KAPATILDI
Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, dün kentin en önemli sembollerinden San Marco Meydanı’nın yeniden kapatıldığını ve okulların da tatil edildiğini açıkladı. Brugnaro, 2 kişinin hayatını kaybettiği son 53 yılın en büyük su baskınının, iklim değişikliğinin sonucu olduğunu söyledi.
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