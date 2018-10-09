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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
09.10.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

İklim değişikliğini önlemek için kritik tarih 2030

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İklim değişikliğini önlemek için kritik tarih 2030

Uzmanlar Dünya'nın iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kurtulabilmesi için 2030 yılı itibariyle karbondioksit salınım oranının 2010 yılı seviyesine oranla yüzde 45 azaltılması gerektiğini açıkladı.

Küresel bilim otoritesi tarafından yayınlanan yeni iklim değişikliği raporu, hükümetlerin, iklim değişikliğinin korkunç etkilerini önlemek için toplumun her kesimini etkileyecek hızlı ve eşi benzeri görülmemiş değişimler yapmaları gerektiğini ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından geçtiğimiz pazartesi günü yayınlanan raporda, küresel ısının 2030 yılı itibariyle endüstri dönemi öncesi seviyeden 1.5 santigrat daha yüksek olacağı ve bu sebeple milyonlarca insanın aşırı kuraklık, yangın, sel, gıda kıtlığı sorunları ile baş başa kalacağı belirtildi.

Küresel ısının halihazırda endüstri dönemi öncesi değerlere göre 1 santigrat arttığı belirtilen raporda, küresel ısınmaya karşı önlem alınmaması durumunda önümüzdeki yıllarda durumun daha da kötüye gideceği vurgulandı.

İklim değişikliğini önlemek ve küresel ölçekte ısı artışını 1.5 santigratta tutabilmek için 2030 yılında küresel çapta net karbondioksit salınımın 2010 yılı seviyesine göre yüzde 45 aşağı çekilmesi ve 2050 yılında sıfır olması gerekiyor.

Raporda özellikle Avrupa kıtasını yaz mevsiminde etkisi altına alan sıcak hava dalgasının 3 santigrat daha artabileceğine, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da yaşanan su sıkıntısı gibi sorunların daha çok yaşanacağına, ABD'yi vuran Harvey ve Florence kasırgalarının daha sık görüleceğine ve Avustralya'daki Büyük Set Resifi gibi mercan kayalıklarının yüzde 70 ile 90 oranında azalacağına dikkat çekiliyor.

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