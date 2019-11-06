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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
06.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İklim değişikliği için kara gün

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İklim değişikliği için kara gün

DÜNYANIN en büyük ekonomisi ABD, Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılmak için resmi başvuruda bulundu.

Böylece ABD, anlaşmadan resmen ayrılan ilk ülke oldu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin, Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılma başvurusuna yönelik yazılı açıklama yaptı. Anlaşmadan çekilmek için resmen başvuruda bulunduklarını belirten Pompeo, “Başkan Donald Trump, Amerikan halkına, vergi mükelleflerine ve işlerine getirdiği yükten dolayı Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararı verdi” ifadesini kullandı. Pompeo, ABD’nin yenilenebilir enerjiyi içeren ama fosil yakıtlara yer veren “gerçekçi ve pragmatik bir modeli” savunacağını bildirdi. ABD Enerji Bakanlığı da iklim değişikliği tehditlerini teknolojik ilerlemelerle aşabileceklerini savundu. ABD’nin bu anlaşmadan ayrılık sürecinin resmen 4 Kasım 2020’de, yani ABD başkanlık seçimlerinden bir gün sonra tamamlanması bekleniyor.

BAŞKAN TRUMP KARŞIYDI

ABD Başkanı Trump, 1 Haziran 2017’de Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında ülkesini 190’ı aşkın ülkenin imzaladığı Paris İklim Anlaşması’ndan çekeceğini duyurmuştu. Anlaşmanın, “iklim değişikliğiyle mücadeleyi değil, diğer ülkelere ABD’ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını” savunan Trump, bunun Amerikan ekonomisinde 3 trilyon dolar (17.25 trilyon TL) ve 6.5 milyon istihdam kaybına yol açacağını iddia etmişti.

PARİS’TE İMZALANMIŞTI

Paris’te, Aralık 2015’te yapılan 21’nci BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda (COP21) onaylanan İklim Anlaşması, Nisan 2016’da, 190’dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı. Trump’ın selefi Obama’nın büyük destekçisi olduğu anlaşmanın ana hedefi, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 1.5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması olarak belirlenmişti. Ülkelerin sera gazı emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir girişimlerin desteklenmesi gibi maddelerin öne çıktığı anlaşma, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçiş süreçlerinde maddi olarak desteklenmelerini öngörüyor. ABD, Çin’den sonra en fazla karbon salınımı yapan ülke.

KARARA TEPKİ YAĞDI

WASHINGTON yönetiminin Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılma kararı tepki çekti.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Dünyanın en büyük ekonomisi olmadan, herhangi bir iklim anlaşmasından söz etmek çok çok zor” dedi.
  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karara tepki gösterdi. Macron daha önce Trump’ı kararından vazgeçirmeye çalışmıştı.
  • Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, “ABD’nin negatif enerji eklemek yerine, daha fazla sorumluluk alabileceği ve çok taraflı işbirliği sürecine daha fazla katkı yapabileceğini umuyoruz” diye konuştu.
  • Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, ABD’yi başka bir ülkenin izlememiş olmasının şans olduğunu belirterek “Dünyanın geri kalanı, birlikte durmaya devam ediyor” dedi.
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