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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İklim alarmı

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İklim alarmı

BM İklim Zirvesi öncesi 66 ülke, iklim değişikliğiyle mücadele için karbon salınımını 2050’ye kadar sıfıra indirmeyi taahhüt etti. Zirveye katılması beklenmeyen ABD Başkanı Trump’ın, toplantının yapıldığı BM Genel Kurul salonuna ise gelmesi şaşkınlık yarattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün dünya liderlerinin katılımıyla New York’ta gerçekleşen İklim Değişikliği Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Guterres, başkanlık ettiği zirveyi, “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor. Dur” sözleriyle açtı. Dünya liderlerine seslenen Guterres, “2050 yılına kadar müzakere etme zamanı değil, karbon salınımını 2050’ye kadar sıfıra indirmek için harekete geçme zamanı”dedi.

İklim alarmı

LİDERLERE SESLENDİ: BU NE CESARET

Zirvenin öne çıkan konuşmacılarından biri de İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg oldu. İngiltere’den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu’nu geçerek New York’a gelen ve zirveye katılan Thunberg, duygusal konuşmasıyla liderleri sert şekilde eleştirdi. “Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız” diyen Thunberg, “Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğine bir süredir dikkati çektiğini ve ancak liderlerin bunu görmezden geldiğini belirten Thunberg, şöyle konuştu: “Buruya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Gerçekten durumun ciddiyetini anlıyorsanız ve halen harekete geçmiyorsanız bu şeytan olduğunuzu gösterir ama buna inanmak istemiyorum... Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak.

MERKEL: ÇAĞRINIZI DUYDUKZirvede, sadece iklim değişikliği ile mücadele kapsamında somut planlar açıklayan ülkeler sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuşma yaptığı zirvede birçok lider söz aldı. Kendisinden önce, aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu gençlerin konuştuğuna işaret eden Merkel, “Gençlerin ‘uyanın’ çağrısını duyduk” dedi. Zirve öncesi 66 ülke, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050’ye kadar sıfıra indirmeyi taahhüt etti. İklim değişikliğiyle mücadeleye katılan 102 şehir de sera gazı emisyonunu 2050’ye kadar sıfıra indireceğini duyurdu.

GEZEGENİN EN SICAK 5 YILI

ABD’nin New York kentinde BM görüşmeleri öncesinde Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan son iklim değişikliği araştırması, küresel ısınma işaretleri ve etkilerinin giderek hızlandığını ortaya koydu. Son yıllarda eşi görülmemiş sıcaklık artışının nedenleri ve etkileri üzerinde yapılan son bilimsel araştırmaların bir derlemesi niteliğindeki rapora göre 2014-2019 arası beş yıl, gezegenin kayıtlara geçen en sıcak dönemi oldu.

İklim alarmı

KATILDI, DİNLEDİ, GİTTİ

Zirveye katılmaması beklenen ABD Başkanı Donald Trump, İklim Zirvesi’nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelerek herkesi şaşırttı. Kısa süre konuşmaları dinleyen Trump, hiçbir şey söylemeden salondan ayrıldı. Paris İklim Anlaşması’ndan çekilen ABD Başkanı, geçmişte küresel ısınmayı, ‘Çin’in ABD ekonomisine zarar vermek için uydurduğu bir yalan’ olarak nitelemişti.

BİLGİ NOTU

BM verilerine göre, birçok ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamında verdiği beyanlar küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1.5 derecenin altında tutmaya yetmiyor. Bu hedefin karşılanabilmesi için 2030’a kadar karbon salınımının yüzde 45 azaltılması, 2050’ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

 

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