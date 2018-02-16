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    İkinci hayat

    DIŞ HABERLER
    16.02.2018 - 01:31 | Son Güncelleme:

    10 yıl önce tecavüze, ardından asit saldırısına uğrayan ve yüzü tanınmaz hale gelen Katie, annesinin desteğiyle yaralarını sardı. Katie, geçirdiği estetik operasyonlarla eski güzelliğine kavuştu.

    Ayrılmak istediği erkek arkadaşının tecavüz ettikten sonra yüzüne asit attığı Katie Piper, annesinin yoğun desteği sayesinde hayata döndü. O dönem yüzü, göğsü ve ellerinde ağır yanıklar oluşan Katie, bugüne kadar tam 250 estetik operasyon geçirdi. İngiliz Daily Mail’de yayınlanan “Bir anne kızının yaralarını sevgiyle nasıl sarar” başlıklı haberde, Diane bir hastaya bakmanın tıpkı yeni doğmuş bir bebeği durmadan büyütmek gibi olduğunu anlattı.

    İkinci hayat

    ‘HER ŞEY BİTTİ’ DEMİŞ

    Bu süreçte kendisine bağırsak kanseri teşhisi konulan Diane, kızının da ona destek verdiğini belirterek şöyle konuştu: “10 yıl önce olay yaşandığında artık ‘sıradan bir hayat’ sürmenin imkânsız olduğunu düşünüyordum. Şimdi bunun mümkün olduğunu görüyor ve her gün şükrediyorum...” Katie ise sadece birkaç kez görüştüğü takıntılı sevgilisi ile saldırıya karışan arkadaşları hapse girince rahat bir nefes aldığını kaydetti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Katie Piper , asit saldırısı
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