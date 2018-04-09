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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
09.04.2018 - 17:06, Son Güncelleme:

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Harekete geçtiler...

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İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Harekete geçtiler...

Japonya, bölgede tansiyonun yüksek olduğu günlerde İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihinde ilk kez bir deniz piyadesi birliğini faaliyete geçirdi. Kyushu adasındaki tatbikata 1500 deniz piyadesi katıldı.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığıana göre, cumartesi günü Japon ordusundan 'Amfibi Hızlı Konuşlanma Birliği'ne (ARDB) mensup 1500 asker Kyushu adasındaki Sasebo bölgesinde bulunan askeri üste yapılan törenle faaliyete geçirdi. Japonya böylece 2. Dünya Savaşı sonrasında ilk kez bir deniz piyadesi birliğini aktifleştirmiş oldu.

Japon askerler ülkede konuşlu bazı ABD deniz piyadeleriyle birlikte ortak tatbikat yaptı. Tatbikatta adanın yabancı güçlerin elinden kurtarılması canlandırıldı.

Japonya Parlamentosu’nun üst kanadının silahlı kuvvetlerin yurt dışında savaşa katılmasına onay veren tartışmalı yasayı onayladığı oturumda vekiller birbirine girdi.

Japonya Savunma Bakanı Yardımcısı Tomohiro Yamamoto "Japonya'yı çevreleyen, giderek artan zorlu savunma ve güvenlik durumu göz önüne alındığında, adalarımızın savunulması kritik bir görev haline geldi" dedi.

Tatbikat sırasında Mainichi gazetesine konuşan bir diğer üst düzey savunma bakanlığı yetkilisi de "Amfibi Hızlı Konuşlanma Birliği, uluslararası topluma adalarımızı savumadaki katı kararlılığımızı gösterecek" ifadelerini kullandı.

ARDB biriminin öncelikli olarak güneybatıdaki adaları savunacağı belirtilirken, birlikteki asker sayısının 3.000'e çıkartılması bekleniyor. Son adım, Çin'in bölgedeki faaliyetlerini caydırma amacıyla Japonya'nın ordusunu güçlendirme girişimlerinin son halkası olarak algılandı.

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