İki yıl sonra ilk Kıbrıs zirvesi
İSVİÇRE’de 2 yıl önce başarısızlıkla sonuçlanan konferanstan sonra Kıbrıs sorununa çözüm arayışında ilk üçlü görüşme dün yapıldı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Türk ve Rum liderler Berlin’de bir araya geldi. Zirve kapsamında Guterres önce Rum lider Nikos Anastasiadis, ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa görüştü, daha sonra üçlü toplantıya geçildi. Toplantının ana gündemi müzakereleri başlatabilmek için bir yol haritası belirleyebilmek oldu. Türk tarafı Rumlarla siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık, Kıbrıslı Türklerin yönetime etkin katılımı hedeflerine önem veriyor. Diğer taraftan Rumlar ise, Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılarak Türk askerinin Ada’dan çekilmesini talep ediyor. Görüşmede ayrıca, doğu Akdeniz’deki doğalgaz krizi de ele alındı. Varılan mutabakat kapsamında taraflar, Kıbrıslı Türk ve Rumların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan,
İngiltere’nin katılımıyla beşli zirvede bir araya gelecekler.
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