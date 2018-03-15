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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberlerİki ülkeyi karıştırdı! Müthiş iddia... 'Hedef ajanın kızıydı'
Dünya İki ülkeyi karıştırdı! Müthiş iddia... 'Hedef ajanın kızıydı'
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Dünya
15.03.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

İki ülkeyi karıştırdı! Müthiş iddia... 'Hedef ajanın kızıydı'

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İki ülkeyi karıştırdı! Müthiş iddia... 'Hedef ajanın kızıydı'

İngiliz The Sun gazetesinde İngiltere ve Rusya arasında büyük bir krize neden olan olayla ilgili ilginç bir iddia yer aldı. Zehirli gazla öldürüldüğü söylenen eski casus Sergey Skripal'ın kızı Yulia'nın saldırıda asıl hedef olduğu çünkü evlenmeyi düşündüğü kişinin ailesinin Yulia'yı istemediği iddia edildi.

Öldürülen eski Rus ajanı Sergei Skripal'in yeğeni Viktoria Skripal, siyasi krize neden olan olayı bir aşk cinayeti olduğunu iddia etti. 

Yulia Skripal'in evlenmeyi düşündüğü kişinin ailesinin, Yulia'nın babası Sergei Skripal'i eski ajan olması nedeniyle ailesini 'vatan haini' olarak kabul ettiği ve evliliği engellemeye çalıştığı iddia edildi. 

33 yaşındaki Yulia'nin aile kurma kararı aldıktan sonra sevgilisinin annesi ile büyük sorunlar yaşadığı ifade edildi. 

İNGİLTERE RUSYA ÖLDÜRDÜ DEDİ 23 DİPLOMATI KOVDU

İngiltere hükümeti, eski casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın Salisbury'de Rus yapımı sinir gazıyla zehirlendiğini açıklamış, Rusya ise bunu kabul etmemişti.

Theresa May, Rus ajanın öldürülmesi konusunda Moskova'ya bu sabaha karşı ültimatom verdiğinde, yanıt gelmemesi durumunda 'geniş çaplı önlemler alınacağını' ve saldırının arkasında 'büyük ihtimalle Rusya'nın olduğunu' söylemişti.

Rusya, Sergey ve Yulia Skripal'in zehirlenmesiyle ilgileri olmadığını belirtmiş ve saldırıda kullanılan maddenin örneğine erişim talebinde bulunmuştu.

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