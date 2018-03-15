İki ülkeyi karıştırdı! Müthiş iddia... 'Hedef ajanın kızıydı'
İngiliz The Sun gazetesinde İngiltere ve Rusya arasında büyük bir krize neden olan olayla ilgili ilginç bir iddia yer aldı. Zehirli gazla öldürüldüğü söylenen eski casus Sergey Skripal'ın kızı Yulia'nın saldırıda asıl hedef olduğu çünkü evlenmeyi düşündüğü kişinin ailesinin Yulia'yı istemediği iddia edildi.
Öldürülen eski Rus ajanı Sergei Skripal'in yeğeni Viktoria Skripal, siyasi krize neden olan olayı bir aşk cinayeti olduğunu iddia etti.
Yulia Skripal'in evlenmeyi düşündüğü kişinin ailesinin, Yulia'nın babası Sergei Skripal'i eski ajan olması nedeniyle ailesini 'vatan haini' olarak kabul ettiği ve evliliği engellemeye çalıştığı iddia edildi.
33 yaşındaki Yulia'nin aile kurma kararı aldıktan sonra sevgilisinin annesi ile büyük sorunlar yaşadığı ifade edildi.
İNGİLTERE RUSYA ÖLDÜRDÜ DEDİ 23 DİPLOMATI KOVDU
İngiltere hükümeti, eski casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın Salisbury'de Rus yapımı sinir gazıyla zehirlendiğini açıklamış, Rusya ise bunu kabul etmemişti.
Theresa May, Rus ajanın öldürülmesi konusunda Moskova'ya bu sabaha karşı ültimatom verdiğinde, yanıt gelmemesi durumunda 'geniş çaplı önlemler alınacağını' ve saldırının arkasında 'büyük ihtimalle Rusya'nın olduğunu' söylemişti.
Rusya, Sergey ve Yulia Skripal'in zehirlenmesiyle ilgileri olmadığını belirtmiş ve saldırıda kullanılan maddenin örneğine erişim talebinde bulunmuştu.
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