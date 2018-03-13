Putin'in bakışları İngiltere'yi karıştırdı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerPutin'in bakışları İngiltere'yi karıştırdı!
Dünya Putin'in bakışları İngiltere'yi karıştırdı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
13.03.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

Putin'in bakışları İngiltere'yi karıştırdı!

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Putin'in bakışları İngiltere'yi karıştırdı!

Eski Rus ajanı Sergey Skripal'ın İngiltere'deki şüpheli ölümü ve İngiliz hükümetinin Rusya'yı ölüm nedeniyle sorumlu tutması iki ülke arasında krize neden oldu. Putin’e bugün katıldığı bir program esnasında konuyla ilgili soru soruldu. Putin’in soru esnasındaki bakışları ise ‘İngiltereyi karıştırdı.’Rusya, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Laurie Bristow'u Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise İngiltere'de zehirlenme iddiası ile ilgili soruşturma dosyasına ulaşma taleplerinin Londra tarafından reddedildiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının, Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiğine yönelik açıklamasının ardından Rusya ve İngiltere arasında ipler gerildi. 

Rusya, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi'ni Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

KRİZE NATO DA MÜDAHİL OLDU

ESKİ Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının Rusya tarafından geliştirilen türden, sinir sistemi üzerinde etkili bir maddeyle zehirlendiğinin İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından açıklanmasının ardından NATO’dan Rusya’ya yönelik sert tepki geldi. NATO’dan yapılan açıklamada, “İngiltere, son derece değerli bir müttefik ve bu olay NATO için büyük endişe kaynağı” denildi.

May’in açıklamaları sonrasında yapılan açıklamada, NATO’nun İngiliz makamlarıyla olay hakkında düzenli temas halinde olduğu belirtilerek, “Herhangi bir sinir gazı kullanımı korkunç ve tamamen kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği’nden de İngiltere’ye destek açıklaması geldi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, durumdan ve İngiltere’nin elindeki verilerden son derece endişeli olduklarını belirterek, “Tabii ki İngiltere bu bağlamda AB dayanışmasına güvenebilir” dedi. AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da sosyal medya mesajında, May’in açıklamalarını izlediğini vurgulayarak, “Yanınızdayız” ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu’ndaki Liberal Grup lideri Guy Verhofstadt da, sosyal medya aracılığıyla, “Britanya halkıyla omuz omuzayız. Bir AB ve NATO ülkesine yapılan bir saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır” mesajını verdi.

Lavrov, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yuliya'nın sinir gazı ile zehirlenmesine yönelik dosyaya ulaşmayı teklif ettiklerini, ancak Londra'nın talebi reddettiğini ifade etti.

RUSYA SERT ÇIKTI

Sputnik'in aktardığına göre ise Lavrov, İngiltere Başbakanı Theresa May'in zehirlenme olayının sorumlusunun Rusya olduğu yönündeki ifadelerini de 'ültimatom' olarak nitelendirdi.

Kimyasal silah kullanmakla suçlanan bir ülkenin, konuyla ilgili numunelere ulaşma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Lavrov, İngiltere'nin zehirli bir madde ürettiğinden şüphelendiği ülkeye derhal başvurmuş olması gerektiğini ifade etti.

Lavrov "Londra'dan gelen ültimatomu elbette duyduk. Konuyla ilgileniyoruz. Dışişleri Bakanlığı Sözcümüz (Mariya Zaharova) da konuyla ilgili açıklama yaptı. Önceki açıklamalara ekleyebileceğim şu: İngiltere, İngiltere Başbakanı, Dışişleri Bakanı sanırım Rusya'nın kimyasal silahların yasaklanması anlaşmasına dahil olduğunu biliyor. İngiltere'nin, bu anlaşma çerçevesinde zehirli madde kullandığından şüphelendiği ülkeye başvurması gerekirdi" dedi.

 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'21. yüzyılın en büyük siyasi kumarı'

Krizin yıldönümünde Hollanda'dan yeni bir skandal karar!

ABD'den çok kritik Suriye hamlesi! İki ülke orada karşı karşıya geldi...

Son dakika... ABD'li kurum iddia etti!: 'Kuzey Kore'den Türkiye'ye siber saldırı'