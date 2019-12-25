İki Türk karakolunu rejim çevreledi

RUSYA’nın havadan ve karadan verdiği destekle İdlib’in güneyinde saldırılarını yoğunlaştıran ve İdlib merkezinin güneyindeki Maarat El Numan ile Serakib ilçelerinin kırsallarında birçok yerleşim yerini ele geçiren rejim güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 8 numaralı gözlem kulesinin bulunduğu Surman’ı da alarak, kuleyi çevreledi. Esad güçlerinin bu hamlesiyle İdlib vilayet sınırları içinde TSK’ya ait ikinci gözlem kulesi de çevrelenmiş oldu. Rejim birlikleri ağustos ayı sonunda Morik’te bulunan 9 numaralı gözlem noktasını çevrelemişti. Suriye ordusu askerlerinin bazı provokatif tutumlarda bulunması üzerine, Rus askeri polisi bölgeye gelerek TSK ve rejim güçleri arasında kontrol noktası kurmuştu.

KULEYE SALDIRI YOK

Türk güvenlik kaynakları Hürriyet’e yaptıkları değerlendirmede bu kritik gelişmeyi doğruladı, ancak rejim güçlerinden TSK gözlem noktasına yönelik saldırgan bir tutum olmadığını bildirdi. Bir güvenlik yetkilisi, Surman’daki gözlem kulesinin durumuyla ilgili şunları söyledi: “Gözlem kulesinde TSK personeli Astana anlaşmasına göre görevini yerine getiriyor. Rusya ile hem askeri ataşelikler, hem de sahadaki yetkililerimiz üzerinden düzenli irtibat halindeyiz. Surman’daki gelişme de görüşülüyor. Rejim tarafından şu ana kadar olumsuz bir tutum söz konusu değil. Gözlem kulesindeki personelin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için de koridor açık. Olumsuz bir tutum takınıldığında, gözlem noktasındaki personelimiz gereken yanıtı verir.”

Bazı sosyal medya hesaplarında rejim birliklerinin Halep’in güneybatı kırsalında bulunan Tel Eys’deki 6 numaralı gözlem kulesini de çevrelemek için hareket ettiği iddia edilse de, bu iddia Türk güvenlik kaynakları tarafından doğrulanmadı. TSK’nın İdlib’de 12 gözlem kulesi bulunuyor.