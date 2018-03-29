İki prens birbiriyle kapıştı... Mesele takasla çözüldü!
İngiliz basını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid arasındaki dev takası yazdı. İddiaya göre, Muhammed bin Salman ve bin Zayif, 450 milyon dolara satılan tablo için New York'taki açık artırmada 'farkında olmadan' birbirlerine karşı yarıştı. Satıştan sonra farkına varılan olayın ardından iki prens arasında yat karşılığında takas gerçekleştirildiği ifade edildi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın geçen sene sonunda satın aldığı dünyanın en pahalı tablosu olan Leonardo da Vinci imzalı “Salvator Mundi'yi bir diğer prense yat karşılığında verdiği ortaya çıktı.
Muhammed bin Salman'ın yat karşılığı aldığı dünyanın en pahalılarından olan Topaz isimli yat, 147 metre uzunuğunda, 26 yatak odasına sahip ve 52 kişiyi ağırlayabiliyor...
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman geçen sene tablo için 450,3 milyon dolar para ödemişti.
Dünyanın en pahalı tablosu olan "Salvator Mundi”nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yeni açılan Louvre Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi ile işbirliği yapan müze, 11 Kasım'da açılmıştı.
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