İki numaraya da mı kadın geliyor?

PETER Tauber’in, genel kurul öncesi yeni isim belirlemesi için Merkel’e fırsat vermek amacıyla göreve devam etmeyeceği belirtildi. Tauber, CDU içinde liberal kanadı temsil eden isimlerden biri olarak biliniyor. Tauber 2013 yılının Aralık ayından beri partinin iki numarası olarak sorumluluk üstlendi.

Peter Tauber / Angela Merkel

Tauber’in yerine kimin geleceğini Merkel bugün açıklayacak. Ancak basında yer alan haberlere göre yeni genel sekreter Annegret Kramp Karenbauer olacak.

Saarland Eyalet Başbakanı Kramp Karenbauer’in 26 Şubat’ta yapılacak genel kurulda genel sekreter seçilmesi bekleniyor.

CDU 26 Şubat’ta toplanacak genel kurulda SPD ile yapılacak koalisyon ortaklığını oylayacak. Kramp Karenbauer, SPD ile yürütülen koalisyon görüşmeleri sırasında yaptığı çalışmalarla Başbakan Merkel’in güvenini kazandı. Kramp Karenbauer, koalisyon görüşmeleri sırasında ciddi trafik kazası da geçirmişti. Kramp Karenbauer’in genel sekreter seçilmesi durumunda genel başkanlık koltuğundan sonra en önemli koltuğa da yine bir kadın siyasetçi oturmuş olacak.

Annegret Kramp Karenbauer