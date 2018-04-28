İki Kore yakınlaşması KKTC’ye ilham oldu
UZAKDOĞU’da Kore yarımadasında kuzey ve güney arasında liderler seviyesindeki yakınlaşma KKTC medyasına ilham kaynağı oldu.
Yeni Düzen ve Afrika gazeteleri, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in’in sınır hattında buluşmasını manşetlerine taşıyarak, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis’e de barış adımı atmaları mesajı verdi.
KKTC’de koalisyon hükümetinin büyük ortağı sol kulvardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) yakınlığı ile bilinen Yeni Düzen gazetesi, Kore’de liderlerin el ele tutuşarak barış adımı atmalarını, “Gör Mustafa anla Nikos” manşetiyle okurlarına duyurdu. Radikal çıkışları ile ünlü Afrika gazetesi ise, “Onlar başardı biz başaramadık” manşetini kullandı.
RUM TARAFINDA AYNI HAVA YOK
Rum medyası ise, dünya gündeminin birinci sırasına oturan iki Kore arasındaki yakınlaşmayı yorumsuz yayınladı. Rum medyası, Kore liderlerinin buluşmasını tarihi bir adım olarak nitelendirdi.
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