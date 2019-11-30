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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.11.2019 - 00:09, Son Güncelleme:

İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti... 'Cobra' toplanıyor!

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İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti... 'Cobra' toplanıyor!

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bıçaklı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Londra Polis Teşkilatı Müdürü Cressida Dick, düzenlediği basın toplantısında, "Saldırıda yaralananlardan ikisi trajik bir şekilde hayatını kaybetti. 3 kurban da şu anda hastanede." dedi.

İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti... Cobra toplanıyor

Saldırıyı "korkunç" olarak niteleyen Dick, "Önümüzdeki günlerde hem silahlı hem de silahsız daha fazla polis göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Olaya başka birinin karışıp karışmadığını tespit etmeye çalıştıklarını anlatan Dick, "Boş terör ideolojisi, nefretten başka bir şey sunmuyor. Bugün herkesi bunu reddetmeye çağırıyorum. Bizim şehrimiz harika bir şehir. Çünkü birbirimizin farklılıklarını kucaklıyoruz. Bu trajediden hala daha güçlü çıkmalıyız. Bunu yaparken de bizi bölmek isteyenlerin asla başarıya ulaşmamalarını temin edeceğiz." diye konuştu.

İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti... Cobra toplanıyor

Öte yandan Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesinin yerel saatle 21.30'da (TSİ 00.30) toplanacağı açıklandı.

SAHTE PATLAYICI TAŞIYORDU

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard Genel Müdür Yardımcısı Neil Basu, yerel saatle 14.00'te ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin vurduğu saldırganın öldüğünü bildirmişti.

İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti... Cobra toplanıyor

Olayı terörle bağlantılı olarak ele aldıklarını belirten Basu, ancak saldırganın motivasyonu konusunda kesin bir ifade kullanmaktan kaçınmıştı.
Polis, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını da açıklamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülüyor.

İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti... Cobra toplanıyor

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

İngiliz hükümeti, bu ay ülkedeki terör tehdidi seviyesini en yüksek ikinci basamak olan "ciddi"den 3. basamak olan "önemli"ye düşürmüştü. Terör tehdidi seviyesi 2017'de meydana gelen terör saldırılarının ardından yükseltilmişti.

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