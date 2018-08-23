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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
23.08.2018 - 21:47, Son Güncelleme:

İki kasırga aynı anda vuracak

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İki kasırga aynı anda vuracak

Bilim insanlarının ‘Bunlar daha iyi günlerimiz’ diyerek Dünya’yı çok şiddetli hava olaylarının beklediği uyarısı bir bir gerçek oluyor. Hawaii ve Güney Doğu Asya, iki şiddetli kasırganın paniğini yaşıyor. Hawaii’yi Lane kasırgası, Kore Yarımadası ve Japonya’yı da Soulik tayfunu hemen hemen aynı anda vuracak.

ABD’nin Pasifik Okyanusu’ndaki eyaleti Hawaii’yi, aylardır süren lavların ardından bu kez de 4’üncü kategoride (en güçlü fırtınalar 5’inci kategori) bir kasırga tehdit ediyor. Birkaç gün içinde Havaii adalarını vurması beklenen Lane kasırgasının, saatte 230 kilometre hızla esen güçlü rüzgârları da beraberinde getireceği belirtildi. ‘Tatil cennetindeki’ okullar ve resmi kurumlar kasırga tehdidi nedeniyle tatil edilirken halk evine yiyecek stoğu yaparak yaklaşan ‘felaketi’ beklemeye başladı. ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, yaklaşan Lane kasırgasının can kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu. Hawaii Valisi David Ige ise insanlara 14 gün boyunca yetecek ilaç, yiyecek ve içecek bulundurmaları çağrısı yaptı. Çok şiddetli rüzgârların yanı sıra, kasırganın bölgeye 50 santimetreye kadar yağış bırakmasından ve bu nedenle ciddi bir sel riskinden de endişe ediliyor.

İki kasırga aynı anda vuracak

Lane kasırgası

Uydulardan üstteki gibi fotoğraflanıp meteoroloji radarlarına kıpkırmızı ‘çok şiddetli rüzgâr’ uyarısıyla soldaki gibi yansıyan Lane kasırgası nedeniyle Havaii’de halk marketlere koştu, valinin de uyarısıyla en az 15 gün yetecek yiyecek ve su stoku yaptı.

Sakın evinizden çıkmayın!

Japonya ve Kore Yarımadası da bu bölgelerde ‘tayfun’ adını alan kasırgalara hazırlanıyor. Şiddetli rüzgârlar ve dev dalgalarla ilerleyen Soulik tayfununun önce Kore Yarımadası’nı, ardından da Japonya’nın Kyushu Adası’nı vurması bekleniyor. Saate yaklaşık 200 kilometreyi bulacak rüzgârlar getirecek tayfun nedeniyle bölgeye birçok uçuş iptal edilirken, bölge halkına sürekli evlerinden çıkmamaları uyarıları yapılıyor.

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