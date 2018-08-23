İki kasırga aynı anda vuracak
Bilim insanlarının ‘Bunlar daha iyi günlerimiz’ diyerek Dünya’yı çok şiddetli hava olaylarının beklediği uyarısı bir bir gerçek oluyor. Hawaii ve Güney Doğu Asya, iki şiddetli kasırganın paniğini yaşıyor. Hawaii’yi Lane kasırgası, Kore Yarımadası ve Japonya’yı da Soulik tayfunu hemen hemen aynı anda vuracak.
ABD’nin Pasifik Okyanusu’ndaki eyaleti Hawaii’yi, aylardır süren lavların ardından bu kez de 4’üncü kategoride (en güçlü fırtınalar 5’inci kategori) bir kasırga tehdit ediyor. Birkaç gün içinde Havaii adalarını vurması beklenen Lane kasırgasının, saatte 230 kilometre hızla esen güçlü rüzgârları da beraberinde getireceği belirtildi. ‘Tatil cennetindeki’ okullar ve resmi kurumlar kasırga tehdidi nedeniyle tatil edilirken halk evine yiyecek stoğu yaparak yaklaşan ‘felaketi’ beklemeye başladı. ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, yaklaşan Lane kasırgasının can kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu. Hawaii Valisi David Ige ise insanlara 14 gün boyunca yetecek ilaç, yiyecek ve içecek bulundurmaları çağrısı yaptı. Çok şiddetli rüzgârların yanı sıra, kasırganın bölgeye 50 santimetreye kadar yağış bırakmasından ve bu nedenle ciddi bir sel riskinden de endişe ediliyor.
Lane kasırgası
Uydulardan üstteki gibi fotoğraflanıp meteoroloji radarlarına kıpkırmızı ‘çok şiddetli rüzgâr’ uyarısıyla soldaki gibi yansıyan Lane kasırgası nedeniyle Havaii’de halk marketlere koştu, valinin de uyarısıyla en az 15 gün yetecek yiyecek ve su stoku yaptı.
Sakın evinizden çıkmayın!
Japonya ve Kore Yarımadası da bu bölgelerde ‘tayfun’ adını alan kasırgalara hazırlanıyor. Şiddetli rüzgârlar ve dev dalgalarla ilerleyen Soulik tayfununun önce Kore Yarımadası’nı, ardından da Japonya’nın Kyushu Adası’nı vurması bekleniyor. Saate yaklaşık 200 kilometreyi bulacak rüzgârlar getirecek tayfun nedeniyle bölgeye birçok uçuş iptal edilirken, bölge halkına sürekli evlerinden çıkmamaları uyarıları yapılıyor.
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